Salud confirmó que no hubo heridos por pirotecnia en los hospitales

El Ministerio de Salud de la provincia realizó un balance comparativo con años anteriores e informó que las campañas de concientización sobre el uso de pirotecnia fueron efectivas ya que durante la fiesta de Nochebuena y la Navidad no se registraron heridos por pirotecnia en los Hospitales Interzonales de Niños “Eva Perón” y “San Juan Bautista”.

Al respecto, el director del Hospital de Niños, Miguel Ángel Morandini, indicó que “en esta Nochebuena, no tuvimos pacientes internados por casos de pirotecnia. Es importante destacar que, en comparación con años anteriores, este es el segundo año en el que no se registran casos de lesiones por pirotecnia. Años anteriores, teníamos de 10 a 15 casos, donde los más frecuentes eran lesiones oculares, quemaduras en distintas partes del cuerpo y hasta amputaciones de dedos. En esta Navidad, no tuvimos pacientes internados ni consultas ambulatorias en las guardias”.

Además, señaló que “es muy importante resaltar la madurez de la sociedad que pudo sostener un segundo año por pirotecnia, producto de la concientización en la que todos los artífices de la sociedad aportaron su granito de arena para que esto suceda”.

Por otra parte, Morandini agregó que “solo se internaron por un escorpionismo moderado, que recibió la atención correspondiente; además, una adolescente con abuso de alcohol que fue agredida por otras adolescentes en su misma condición”.

Finalmente, el director del Hospital Interzonal San Juan Bautista, Lisandro Arcuri, destacó que no hubo ingresos por guardia de personas con lesiones producto del uso de pirotecnia.