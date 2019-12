En Colón, sueñan con poder sumar a Fernández

El delantero Braian Fernández se encuentra sin club y está a la espera de conseguir una institución que le abra las puertas y lo deje continuar con su carrera futbolística.

Su partida del Portland Timbers por no cumplir el programa de abusos de sustancias no le cerró las puertas del fútbol argentino. Al contrario, son varios los clubes que se mostraron interesados en contar con sus servicios. No solo de este país tiene ofertas, sino que también hubo instituciones del exterior que se mostraron interesadas en sumarlo. Colo Colo, por ejemplo, era una chance, pero los chilenos, prácticamente, se bajaron de la disputa y el camino quedó allanado para el Colón, que sabe que cuenta con un as bajo la manga: el amor del delantero por el “Sabalero”.

Y es que Fernández tiene claro que, tarde o temprano, terminará sacándose las ganas de jugar con los colores que lo conquistaron desde pequeño, a él y a sus hermanos. Y en el “Sabalero” lo esperan con los brazos abiertos.