Tapia anunció uso del VAR en la Superliga para el 2021

El desempeño de los árbitros siempre será cuestionado y más si inciden en algunos resultados. En el último tiempo, eso fue materia de crítica para los futboleros hacia los colegiados y, por eso, el presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) tomó una desición.

En diálogo con el periodista Cristian Garofalo de TyC Sports, Tapia hizo el anuncio que pocos esperaban. El periodista le consultó por el tema que preocupa, que es el arbitraje y el titular de AFA contestó: “Estamos camino a darle una herramienta más (a los árbitros), que es la tecnología. AFA ha sido la federación que más cursos FIFA RAP (NdeR: están dirigidos a árbitros y asistentes y son dictados por miembros de la Comisión de Árbitros de Conmebol e Instructores FIFA) ha tenido en este año. En el 2021, vamos a implementar el sistema VAR, del cual ya hemos superado la primera etapa”.

Además, lo terminó de confirmar: “Sí, sí, sí. Vamos para la segunda etapa, que es la capacitación y la preparación de los árbitros que van a ser (VAR)”.

Siguió: “Nosotros tenemos que trabajar para que no se equivoquen. Que hay errores que por ahí te abren un partido, sí. Pero, a veces, es para un lado y, a veces, es para el otro, porque son errores humanos. No hay mala intención, no hay nada raro. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. ¿El nivel profesional nuestro es importante? Sí. ¿Estamos en un proceso o en un período de cambio a nivel árbitros internacionales? También. Nosotros asumimos con este plantel de árbitros, con la mayoría nombrados, con la mayoría funcionando”.

Así, a mediados de la temporada 20/21 que habrá VAR en el fútbol argentino, en principio solo para la Superliga.