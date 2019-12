Piden postergar el regreso del IVA: un sachet de leche llegaría a $ 63,50 desde enero

El sachet de leche de primera marca, hoy a $ 52,50 en góndolas de la Capital, podría saltar a $ 63,50. De un día para el otro, la botella de litro y medio de aceite de girasol pasaría de $ 125 a 151,25. Paquetes de fideos de $ 49 se remarcarían a $ 59,30, el kilo de azúcar se iría de $ 43,50 a $ 52,60 y el de yerba común, de $ 225 a más de $ 272.

En asociaciones de consumidores hay una preocupación creciente ante la perspectiva de que remarcaciones como esas, mayormente del 21%, se apliquen en los supermercados el martes próximo, 1° de enero. Y con un amplio alcance: sería en todas las marcas de los 13 rubros de alimentos esenciales que, desde agosto, se venden con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) bonificado.

¿Por qué ocurría eso? Porque el "IVA 0%", decretado luego de las PASO por el ex presidente Mauricio Macri para contener el impacto de la devaluación de aquellos días, rige hasta el 31 de diciembre. Y a menos de una semana, ni fabricantes ni supermercados anunciaron que absorberán el peso de ese impuesto ni el Gobierno confirmó que vaya a extenderlo.

Entre los productos alcanzados figuran leches, yogures, pastas secas, arroz, yerba, mate cocido, té, azúcar, aceites, polenta, huevos, galletitas, pan rallado y conservas de frutas, hortalizas y legumbres, todos ellos con una alícuota del 21%. Y con un IVA original del 10,5%, están el pan y la harina de trigo.

"En la Ley de Emergencia no se incluyó una prórroga para este beneficio. Con lo cual, de no salir alguna norma que extienda su aplicación, los comercios deberán adecuar sus sistemas para que estos productos vuelvan a facturarse, a partir del miércoles, con el 10,5% o el 21% de impuesto que fija la ley", confirmó a Clarín José Luis Ceteri, especialista en asuntos tributarios.

Ante la consulta, en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación no se animaron a confirmar que dejarán caer el beneficio, pero tampoco que lo extenderán. "No hay una definición aún", explicaron cerca de Matías Kulfas, y aclararon que el tema "se está trabajando en el marco de las reuniones por Precios Cuidados".

"Lo que está claro es que el sistema no es eficiente porque se puede utilizar sin importar el nivel de ingresos. En cambio, la tarjeta Alimentar no sólo devuelve el IVA, sino que además implica un ingreso de emergencia para los sectores más castigados", agregaron, en referencia al plástico para comprar comida que el Gobierno empezó a distribuir entre los sectores más vulnerables.

El gran problema, según las asociaciones de consumidores, es que esta tarjeta tardará varios meses en llegar a todos sus beneficiarios. Y que muchos, aún necesitando ayuda, no podrán tenerla.

"Hay sectores de clase media y media-baja que no van a cumplir los requisitos para acceder a la tarjeta, pero que igual están complicados. Muchos se han endeudado por usar su tarjeta de crédito para comprar alimentos. Hay jubilados que, sin cobrar la mínima, igual están en una situación muy delicada", dijo Sandra González, presidenta de Adecua.

"Nos preocupa lo que vaya a pasar con esto -añadió González-, porque un aumento del 21% en todos esos alimentos tendría un impacto durísimo. Sería una locura. Creemos que el IVA 0% debería extenderse por 180 días, durante la emergencia, o sacarse gradualmente."

El planteo de Claudia Collado, presidenta de Adelco, va incluso más allá: "Nadie debería pagar IVA por los alimentos básicos, porque su acceso debe ser igual para todos. Y más aún en un plan de emergencia". "No se debería limitar el beneficio a un grupo, porque se corre el riesgo de dejar afuera a personas que lo necesitan", remarcó.

"El IVA debería ser 0% no sólo en estos 13 rubros, que dejaron afuera carnes, frutas y verduras frescas, sino en todos los alimentos básicos saludables. Y para todos por igual, porque es muy difícil fijar un criterio para que unos accedan y otros no", coincidió Héctor Polino, fundador de Consumidores Libres. Según su opinión, una medida de este tipo sólo puede establecerse por ley, y no con decretos. Para eso, reclama que el Gobierno envíe "cuanto antes" un proyecto al Congreso.

Entre los supermercados, el temor es que, si el IVA regresa, haya un fuerte impacto en las ventas. En las dos primeras semanas de vigencia de la medida, según la consultora Scentia, las categorías alcanzadas se habían vendido un 20% más que antes en las grandes cadenas, frente a un 1% de crecimiento del resto de los productos.(Fuente Clarín)