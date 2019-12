Coronel es buscado por varios clubes, pero prefiere San Lorenzo

San Lorenzo de Pomán es uno de los equipos que jugará el Regional Federal Amateur que inicia en febrero. El que asumió como entrenador es Daniel Iriarte, que parece que quiere volver a tener al goleador de San Lorenzo en el Provincial de hace dos años, Mayco Coronel.

El centrodelantero que viene de ser uno de los puntos altos de Defensores del Norte y tuvo otra buena temporada, espera poder cerrar su vuelta al equipo de Pomán. En diálogo con Botineros, Coronel declaró: “La prioridad la tiene San Lorenzo de Pomán por la buena relación que tengo con el entrenador Iriarte. Aún no se cerró mi arribo y, si en los próximos días no se cierra, voy a tener que escuchar las propuestas de otros clubes, que son tres los que también me buscaron”.

Los clubes que habla el delantero que lo hablaron son Unión Sportiva de Recreo, también jugará el Regional, Tiro de Andalgá que estará en el Regional y de Coronel Daza, que sigue esperando poder tener una licencia para poder estar en el certamen Regional o si no se da lo buscarán para el Torneo Provincial.