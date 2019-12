Pusineri asumió como el nuevo DT de Independiente

Independiente de Avellaneda sigue con su renovación y ya tiene a su nuevo entrenador. La dirigencia encabezada por el presidente Hugo Moyano, le apuntó a un conocido e ídolo de la institución. El que se hizo cargo y también fue presentado es Lucas Pusineri.

El presidente encabezó la conferencia y declaró: “Es un día muy especial. Tenemos la suerte de haber logrado un acuerdo con Lucas, con un excampeón con Independiente, y esto nos llena de orgullo, satisfacción y esperanza para conseguir salir de esta situación deportiva. Papá Noel nos trajo a la persona indicada. Tenemos mucha confianza en Lucas por su capacidad, experiencia, responsabilidad y hombría de bien”.

El flamante entrenador e ídolo declaró: “Al volver a esta sede se me vienen muchísimos recuerdos a la cabeza. Les agradezco a Hugo, a Pablo (los Moyano) y a Yoyo (Maldonado), que están aquí a mi lado, por la confianza y es importante porque habla de la unidad de todo Independiente para trabajar alineados. Cumplo un sueño al poder trabajar acá... Cuando me fui sabía que iba a poder venir de esta manera, sabía que los caminos se iban a cruzar y me pone feliz. Agradezco también la confianza y el consenso en la gente, la empatía. Esperemos estar a la altura de las circunstancias y repetir las alegrías que tuve como futbolista. Esperemos tener la misma química de cuando fui jugador”.Con qué plantel lo hará es algo todavía muy prematuro. La situación económica del club es complicada y necesita vender, pero Pusineri no se metió en eso: “Es muy prematuro para ahondar en estas circunstancias. Tengo un conocimiento del plantel, pero debo conocer a los jugadores”.