Russo es el apuntado para DT en Boca, pero faltan detalles

Cuando se pensaba que ayer se anunciaba al entrenador de Boca para la temporada 2020, se estancó y parece que habrá que esperar un poco. El que ya está casi cerrado y con el que se viene negociando es con Miguel Ángel Russo, que ya dirigió a la institución y podría tener su segundo ciclo en “El Xeneize”.

En principio, la demora no representa una dificultad en el acuerdo con el entrenador. Pero sí es un tema de formas y de nuevos contratos que, por cuestiones de tiempo y de cambios en la economía del país, no se llegaron a instrumentar.

El vice de la institución hace poco definió: “No creo que lleguemos a Navidad sin conocer al técnico”. Esto parece que no va a ser así y hay que seguir esperando a que se pulan estos detalles.

Y está todo lo suficientemente avanzado como para que el arreglo no corra peligro. “Estamos muy bien en todos los aspectos”, comentó alguien cercano al entrenador. La cuestión, claro, es lo que Ameal y Pergolini expresaron en estos días: “que esperaban encontrar un club con una realidad patrimonial y, según ellos, recibieron otro. Y que hasta no conocer realmente la caja (según la gestión anterior, hay una disponibilidad de 5.368.922 dólares) no pueden disponer de las cifras concretas para llegar a un acuerdo”.

A todo eso hay que sumarle que la chance de firmar un vínculo en dólares hoy representa otras dificultades. “Estamos en un momento de cambio de concepto en los contratos por la nueva realidad del país”, cuentan desde el club. Por eso, incluso para la contratación de refuerzos, todo ese combo, en el marco de una dirigencia nueva, que recién está accediendo a los números del club, hizo que la situación del entrenador se demorara más de la cuenta.