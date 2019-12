Sarmiento: “Quiero quedarme en Belén, sino me voy a Poli”

Uno de los que comenzó hace unos días la pretemporada fue Peñarol, que sigue armando su plantel. El que comienza en enero es Policial, que también quiere ir cerrando refuerzos.

El que es apuntado por la institución de Belén y la de La Capital es Franco Sarmiento. El volante capitalino que lleva varias temporadas jugando en Belén está a la espera de cerrar con uno de los dos equipos y así saber cuál será su futuro.

En estos últimos meses, Sarmiento jugó para Racing de las 250 VV. El Regional de este año lo hizo también para un equipo de Belén, San Luis. Así, la intención del jugador parece que es seguir jugando en Belén, aunque si eso no se da no vería con malos ojos volver a Policial.

En diálogo con el colega Héctor Zabala, Sarmiento habló al respecto y manifestó que tiene avanzadas las negociaciones con “El Matador” para volver. Sin embargo, el más conocido como “Agüita” está esperando ver si se concreta la posibilidad de seguir jugando en Belén y paticipar del Regional con Peñarol.

Desde la gente de Peñarol aún no hay una decisión firme y ya con la pretemporada que se inició en “La Peña” crea algo de incertidumbre al jugador. Si no se da lo de Peñarol, el volante se marcharía para La Capital y así comenzar la pretemporada con Policial los primeros días de enero.

El jugador declaró: “Para mí es prioridad Belén porque me dio mucho, me trataron muy bien. Pero si la gente de Peñarol no se decide antes del 31 de diciembre, me voy a Policial porque ya tenemos hablado algo y la verdad que los dirigentes de ahí se están portando muy bien”. Y agregó: “Estoy muy agradecido de la gente de Belén, siempre me sentí como en casa”.