El Sub 23 de Argentina entrenó y salió de licencia

Después del doble turno del sábado y de la actividad de este domingo a la mañana en Ezeiza, la Selección Sub 23, que dirige Fernando Batista, quedó licenciada hasta el jueves, cuando se reencontrará en el predio de Ezeiza para continuar con la actividad de cara al Preolímpico.

No todo es color de rosa para el entrenador Fernando Batista. El problema surge porque la fecha del Preolímpico se pisa con la de la reanudación de la Superliga y varios clubes dudan en ceder a los jugadores.

Si bien Adolfo Gaich y Marcelo Herrera se sumaron más tarde a la Sub 23, Marcelo Tinelli, quien asumió hace unos días como presidente de San Lorenzo, ya pretende que ambos futbolistas no viajen al Preolímpico. Y la lista parece que sigue, porque Lanús no quiere prestar a Lautaro Valenti, Boca a Nicolás Capaldo y Talleres a Nahuel Bustos, entre otros.

En los próximos días, la lista de jugadores que dio Batista puede que sufra algunas modificaciones, teniendo en cuenta el problema que surge con los clubes que no quieren prestar a sus jugadores, siendo algo que no ayuda al crecimiento del fútbol en selecciones.

Uno de los casos más emblematicos es el de San Lorenzo, que está a cuatro puntos del líder Argentinos en la tabla, por lo que el hecho de tener que prestar sobretodo a Gaich genera un dolor de cabeza en Boedo. Además, entra en esa tirada el jugador Herrera, que igualmente ambos jugadores se entrenaron ayer, pero eso no significa que estarán porque sigue el tire y afloje.