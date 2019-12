Lapidario: Fede Bal recordó su romance con Barbie Vélez

Tras la muerte de Santiago Bal el pasado 9 de diciembre, Fede Bal recibió el llamado de varias de sus exparejas para darle sus condolencias en este duro momento.

Pero hubo una excepción: Barbie Vélez, la joven de la que se separó en 2016 en medio de un escándalo que incluyó denuncias por violencia y malos tratos.

No obstante, en declaraciones al ciclo Confrontados, el hijo de Carmen Barbieri no se mostró para nada angustiado por no haber recibido un mensaje de la joven.

Además, recordó la relación conflictiva que vivieron y la definió con una lapidaria frase: “Ella es una cosa muy triste de mi vida y claramente ninguno de los dos va a aparecer para el otro nunca más en la vida”.

Sin embargo, reconoció que la modelo y Santiago Bal se querían mucho.

La que sí lo llamó para darle el pésame fue Laurita Fernández. En diálogo con LAM, la bailarina confirmó la noticia: “Yo no sé si en algún momento de calentura lo bloqueé o lo borré de WhastApp, pero no lo encontré en el chat. No sé qué pasó en algún momento de quilombo que no lo tenía o no sé cómo lo tenía agendado. Así que le escribí un mensaje directo por una de las redes sociales. Quise estar presente de alguna manera. Él me respondió. Más allá de que Santiago era su papá, yo lo conocí y fue un hombre muy amoroso conmigo”.

Al respecto, Fede celebró la decisión de su expareja y consideró que “no tenía por qué hacerlo”. “Agradezco a todas mis exparejas, que algunas estuvieron presentes en el velorio y otras por mensajes. Quiere decir que aunque me hayan bloqueado, no hice las cosas tan mal en mi vida”.

