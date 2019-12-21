Información general

Este domingo habrá dos cortes de energía en la ciudad

Usuarios de la Capital se verán afectados por dos cortes del suministro eléctrico. Los detalles, en la nota.

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informó que mañana domingo 22 de diciembre procederá a interrumpir el servicio eléctrico en diferentes puntos de la ciudad. Las interrupciones del servicio se realizarán conforme a lo siguientes detalles:

Corte 1

HORARIO: entre las 7:00 y 8 horas.

SOLICITADO POR: EC SAPEM

DISTRIBUIDOR/S: Güemes 13,2kV

ALIMENTACIÓN: ET CATAMARCA

MOTIVO: DESMOTAJE DE APOYO MADERA – REESTRUCTURACIÓN DE LMT 13,2kV.

ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AVDA. GUEMES (FRENTE EX CARCEL) HASTA SETN COMPLEJO CULTURAL URBANO GIRARDI

USUARIOS SINGULARES:

FARMACIA COLON – JALIL AUTOMOTORES – COMISARIA QUINTA – MANZANA DE TURISMO – RADIO MUNICIPAL

USUARIOS RESIDENCIALES:

USUARIOS SINGULARES – LOCALES COMERCIALES – CAJEROS AUTOMATICOS – USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN BARRIO VILLA CUBAS (ENTRE LAVALLE Y AVDA. COLON DESDE MENDOZA HASTA OCAMPO).

Corte 2

HORARIO: entre las 7 y 12:30 horas.

SOLICITADO POR: EC SAPEM

DISTRIBUIDOR/S: LOS EJIDOS 13,2kV

ALIMENTACIÓN: ET CATAMARCA

MOTIVO: CORRIMIENTO DE LMT 13,2kV.

ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AVDA. ITALIA Y CALLE 25 DE MAYO HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AVDA. BELGRANO Y AVDA. ITALIA Y HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AVDA. BELGRANO Y RIVADAVIA (LADO OESTE).

USUARIOS SINGULARES:

AGUAS DEL VALLE: POZO 14 (HOGAR ESCUELA)

HOGAR ESCUELA – HOGAR DE ANCIANOS – INSTITUTO MEDICO DE LA COMUNIDAD – ESTACIÓN DE SERVICIO (TUCUMÁN Y AV. BELGRANO) – CLUB SALTA CENTRAL – LIGA CATAMARQUEÑA DE FUTBOL – COLEGIO QUINTANA – BANCO SANTIAGO DEL ESTERO.

USUARIOS RESIDENCIALES:

LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTO POLICIALES Y USUARIOS RESIDENCIALES, UBICADOS EN LOS BARRIOS: B° MARCOS AVELLANEDA – B° FARIÑANGO – CALLE ESQUIÚ – AVDA. BELGRANO (DESDE AVDA. ITALIA HASTA RIVADAVIA) – CALLE RIVADAVIA (DESDE AVDA. BELGRANO HASTA ESQUIÚ) – AVDA. ITALIA (DESDE BELGRANO HASTA ROJAS).

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