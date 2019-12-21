Este domingo habrá dos cortes de energía en la ciudad

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informó que mañana domingo 22 de diciembre procederá a interrumpir el servicio eléctrico en diferentes puntos de la ciudad. Las interrupciones del servicio se realizarán conforme a lo siguientes detalles:
Corte 1
HORARIO: entre las 7:00 y 8 horas.
SOLICITADO POR: EC SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: Güemes 13,2kV
ALIMENTACIÓN: ET CATAMARCA
MOTIVO: DESMOTAJE DE APOYO MADERA – REESTRUCTURACIÓN DE LMT 13,2kV.
ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AVDA. GUEMES (FRENTE EX CARCEL) HASTA SETN COMPLEJO CULTURAL URBANO GIRARDI
USUARIOS SINGULARES:
FARMACIA COLON – JALIL AUTOMOTORES – COMISARIA QUINTA – MANZANA DE TURISMO – RADIO MUNICIPAL
USUARIOS RESIDENCIALES:
USUARIOS SINGULARES – LOCALES COMERCIALES – CAJEROS AUTOMATICOS – USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN BARRIO VILLA CUBAS (ENTRE LAVALLE Y AVDA. COLON DESDE MENDOZA HASTA OCAMPO).
Corte 2
HORARIO: entre las 7 y 12:30 horas.
SOLICITADO POR: EC SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: LOS EJIDOS 13,2kV
ALIMENTACIÓN: ET CATAMARCA
MOTIVO: CORRIMIENTO DE LMT 13,2kV.
ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AVDA. ITALIA Y CALLE 25 DE MAYO HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AVDA. BELGRANO Y AVDA. ITALIA Y HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AVDA. BELGRANO Y RIVADAVIA (LADO OESTE).
USUARIOS SINGULARES:
AGUAS DEL VALLE: POZO 14 (HOGAR ESCUELA)
HOGAR ESCUELA – HOGAR DE ANCIANOS – INSTITUTO MEDICO DE LA COMUNIDAD – ESTACIÓN DE SERVICIO (TUCUMÁN Y AV. BELGRANO) – CLUB SALTA CENTRAL – LIGA CATAMARQUEÑA DE FUTBOL – COLEGIO QUINTANA – BANCO SANTIAGO DEL ESTERO.
USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTO POLICIALES Y USUARIOS RESIDENCIALES, UBICADOS EN LOS BARRIOS: B° MARCOS AVELLANEDA – B° FARIÑANGO – CALLE ESQUIÚ – AVDA. BELGRANO (DESDE AVDA. ITALIA HASTA RIVADAVIA) – CALLE RIVADAVIA (DESDE AVDA. BELGRANO HASTA ESQUIÚ) – AVDA. ITALIA (DESDE BELGRANO HASTA ROJAS).