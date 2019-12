Piden allanar la casa de Pablo Rago tras la denuncia por violación

Después de denunciar a Pablo Rago por abuso sexual, Érica Basile se presentó en la Justicia junto a su abogada para pedir que allanen la casa del actor.

Según declaró la denunciante habría un video en el cual estaría registrado el momento del delito que puede comprobar sus dichos.

Basile relata que ella asistió a la casa de Rago y no aceptó tener relaciones sexuales tal como el actor le proponía. "Empezó a tocarme e introdujo sus manos haciendo presión en mis partes íntimas. Después de quitármelo de encima, se vuelve a acercar y ahí hubo una penetración y no fue consentida", relató la mujer en una entrevista.

Basile y Rago se conocían desde el año 2013, pero el hecho sucedió en 2015 y recién este año se animó a denunciarlo. "Me arruinó la vida porque me humilló. Me siento humillada por completo", aseguró.

Además, en las últimas horas, la joven se encargó de hacer públicas algunas de las conversaciones entre ellos, donde se ve que el artista le pedía fotos o vídeos subidos de tono.

DiarioShow