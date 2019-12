El SOEM marchó e insiste en que las soluciones del Ejecutivo deben ser plasmadas en un acta

El precoz conflicto desatado entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) y el gobierno de Gustavo Saadi continúa profundizándose cada día más. Ayer, el gremio que comanda Walter Arévalo marchó hacia Casa de Gobierno y luego, hacia la Plaza 25 de Agosto, frente al Palacio Municipal, para reclamar que el Ejecutivo municipal acuerde con el gremio las soluciones a los reclamos y que “no los imponga”.

Frente a Casa de Gobierno, Arévalo lanzó duras críticas al intendente Saadi, a quien lo acusó de pagar dinero a delegados de Higiene Urbana para que trabajen en la recolección de residuos y no se adhieran al paro, reconociendo que hay trabajadores de esa área que decidieron trabajar y no adherirse a la medida de fuerza.

Además, el secretario general del SOEM cuestionó el tratamiento que le dan al conflicto los medios de comunicación y acusó tanto al municipio como a la Provincia de direccionar la mirada sobre el paro iniciado por el gremio en apenas el segundo día hábil de la nueva gestión municipal.

Si bien no dejó en claro si las medidas tomadas por el Ejecutivo municipal son correctas para resolver los puntos reclamados por el gremio en la Conciliación Obligatoria, que finalizó durante los últimos días de la gestión como intendente de Raúl Jalil, Arévalo insistió en que esas soluciones se deben plasmar en un acta acuerdo con el sindicato y no ser “impuestas”. “Que se hagan cargo, que llamen a la institución y que firmen un acuerdo de todo lo que quieren imporner, por arriba del gremio nada”, disparó.

Nueva movilización

Respecto del plan de lucha, Arévalo sostuvo que el paro por tiempo indeterminado continúa y que la próxima semana (por ahora, sería el lunes) volverá a repetirse una movilización similar a la que tuvo lugar ayer.

En diálogo con LA UNION, el sindicalista sostuvo que en la tarde noche de ayer, se comunicó con la Dirección de Inspección Laboral y que le informaron que la medida de fuerza iniciada por el SOEM no carecía de sustento legal, ya que si bien el municipio tomó medidas para resolver el reclamo, estas no habían sido plasmadas en un acta acuerdo. “No hay acuerdo hay una imposición, eso es lo que venimos planteando, no planteamos otras cuestiones. Hay una imposición por parte del intendente”, sentenció Arévalo.