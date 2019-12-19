El programa Botineros Diario tuvo el cierre de año con su cena premiación para los deportistas

El pasado miércoles por la noche, se llevó a cabo la cena premiación del programa radial Botineros Diario y se cerró la temporada 2019 para el segmento que sale de lunes a viernes, por la noche, en Radio Valle Viejo.
El lugar del evento fue el Predio Ferial y el programa, que es conducido por Eduardo Chacón, acompañado por Martín Noriega, Rodrigo Lucero, la locutora Andrea Noemí Olmedo y el productor y propietario, Jorge Agüero, tuvo su cierre de año. Lo hicieron agasajando a los deportistas que se destacaron esta temporada.
Los deportistas fueron agasajados con una cena y se distinguieron a los mejores de la Liga Chacarera como la capitalina y también las del interior como la de Belén, Tinogasta, Fiambalá, Santa Rosa, Pomán, Recreo y Andalgalá. Además, se entregaron menciones especiales a los que se destacaron en el polideportivo, como en el mountain bike, boxeo, hockey. ciclismo, básquet, judo, rugby y artes marciales mixtas.
También, se destacó la presencia del jugador Aníbal Ismael Moreno. El actual futbolista de Newell´s Old Boys de Rosario estuvo presente y se llevó todas las miradas.
Premiación fútbol
1-MEJOR JUGADOR - LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL -LUIS CASTILLO-POLICIAL.
2-GOLEADOR LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL “A” -ESTEBAN RUSO VALATKEVICNIS-TESORIERI.
3-GOLEADOR LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL “B” - SERGIO CHANCHI ALTAMIRANO. PARQUE DAZA.
4-MEJOR GOL LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL - LUIS LUCHINO ROMANO-POLICIAL.
5-MEJOR ARQUERO LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL - IVAN BRUNORI-POLICIAL.
6-MEJOR JUGADOR LIGA CHACARERA DE FÚTBOL - HÉCTOR TURCO ACOSTA-SAN MARTÍN.
7-GOLEADOR LIGA CHACARERA DE FÚTBOL “A” - WILSON MORENO-SOCIAL ROJAS.
8-GOLEADOR LIGA CHACARERA DE FÚTBOL “B” - FERNANDO PELAO FLORES-ATENEO M.M.
9-MEJOR GOL LIGA CHACARERA DE FÚTBOL - COCOCHO LEIVA-DEFENSORES DE ESQUIÚ.
10-MEJOR ARQUERO LIGA CHACARERA DE FÚTBOL - SAPALCHUK-SAN MARTÍN.
11-MEJOR DT CATAMARCA- MARCELO CHIPACO VEGA-DT TESORIERI.
12-MEJOR JUGADOR LIGA BELENISTA DE FÚTBOL- ARMANDO GOMEZ-PEÑAROL.
13-GOLEADOR LIGA BELENISTA DE FÚTBOL.
14-MEJOR JUGADOR LIGA ANDALGALENSE DE FÚTBOL- FERNANDO CISNEROS-VÉLEZ.
15-GOLEADOR LIGA ANDALGALENSE DE FÚTBOL -ALEJANDRO BULACIO-TIRO.
16-GOLEADOR LIGA POMÁN - GABRIEL GALÍNDEZ- JORGE NEWBERY-12 GOLES.
17-MEJOR JUGADOR LIGA RECREÍNA DE FÚTBOL -ROMAN PERALTA-SAN MARTÍN.
18-GOLEADOR LIGA RECREINA DE FÚTBOL- RODRIGO RENE BAEZ-MATADEROS - 8 GOLES.
19-MEJOR JUGADOR LIGA FIAMBALENSE DE FÚTBOL- LUCAS MAMANI- CHACARITA.
20-GOLEADOR LIGA FIAMBALENSE DE FÚTBOL- HEBER PERALTA-TALLERES-17 GOLES.
21-GOLEADOR LIGA SANTARROSEÑA DE FÚTBOL- LUIS DANIEL MENDOZA-MONTE REDONDO.
22-MEJOR JUGADOR LIGA TINOGASTEÑA DE FÚTBOL- FRANCO JOSÉ REMENTERIAS-DEPORTIVO LA PAZ.
23-GOLEADOR LIGA TINOGASTEÑA DE FÚTBOL- VICTOR JOEL MORALES-JUVENTUD UNIDA-15 GOLES
24-NÉSTOR TANQUE AGÜERO MENCIÓN POR SU TRAYECTORIA DEPORTIVA.
25-ANÍBAL COLO MORENO-MENCIÓN A SU GRAN PRESENTE.
26-MEJOR JUGADOR FUTSAL CHACARERO-LUCAS PALOMEQUE- EL AUTENTICO.
27-MEJOR JUGADORA LIGA CHACARERA DE FÚTBOL FEMENINO - DANIELA REINOSO - LOS SUREÑOS.
28-MEJOR JUGADORA LIGA CATAMARQUEÑA DE FUTBOL-FEMENINO-DALMA MANSILLA-SAN LORENZO
Premiación Polideportivo
29-MENCIÓN ESPECIAL MTB -ÁLVARO MACÍAS.
30-MENCIÓN ESPECIAL - RUGBY-AGUSTÍN SEGURA.
31-MENCIÓN ESPECIAL-NATACION- RAMIRO TULA.
32-MENCIÓN ESPECIAL-JUDO-JOSÉ LUIS GALVÁN.
33-MENCIÓN ESPECIAL-VOLEY-ATENEO VOLEY.
34-MENCIÓN ESPECIAL-BASQUET-MATEO CODIGONI DÍAZ.
35-MENCIÓN ESPECIAL-BASQUET-LUCIANO CÁCERES.
36-MENCIÓN ESPECIAL-TIRO-JULIÁN GUTIÉRREZ.
37-MENCIÓN ESPECIAL-CICLISMO-VALENTÍN CASTRO.
38-MENCIÓN ESPECIAL- KARTING-LISANDRO MOREYRA.
39-MENCIÓN ESPECIAL- CICLISMO - LUCIANO MARTÍNEZ
40-MENCIÓN ESPECIAL -ATLETISMO-CECILIA VÁZQUEZ.
41-MENCIÓN ESPECIAL-BOXEO-NAZARENA “CAPRICHO” ROMERO.
42-MENCIÓN ESPECIAL -HOCKEY-NICOLÁS COLMAN.
43-MENCIÓN ESPECIAL RUGBY-VIRGINIA BRIGIDO.
44-MENCIÓN ESPECIAL PABLO PACMAN CORZO-BOX.
45-MENCIÓN ESPECIAL DIEGO LEON ROBLEDO-MMA.
Más Menciones
1-MENCIÓN ESPECIAL-DANIEL BARROS PTE DE LA LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL.
2-MENCIÓN ESPECIAL -JUAN CARLOS SARMIENTO PTE LIGA CHACARERA DE FUTBOL
3-MENCIÓN ESPECIAL -DRA. MARIA SYLVIA JIMENEZ-VICEPRESIDENTA LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL.
4-MENCIÓN ESPECIAL- IVANA ROBLEDO-PTA FUTBOL FEMENINO LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL.
5- MENCIÓN ESPECIAL-PABLO SELEME-PTE FUTSAL LIGA CHACARERA DE FÚTBOL.
6-MENCIÓN ESPECIAL-JAVIER VIZZONI-PTE FUTBOL FEMENINO LIGA CHACARERA DE FÚTBOL.
7-MENCIÓN ESPECIAL-SILVIO GODOY-PTE CLUB EL AUTENTICO.
8-MENCIÓN ESPECIAL - CESAR ENRIQUE HADDAD.
9-MENCIÓN ESPECIAL-CESAR OMAR SANCHEZ PTE LIGA BELENISTA DE FÚTBOL.
10-MENCIÓN ESPECIAL - JUAN RASJIDO PTE LIGA FIAMBALENSE DE FÚTBOL.
11-MENCIÓN ESPECIAL-LITO CARRIZO PTE LIGA DE POMÁN.