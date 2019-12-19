Deportes

El programa Botineros Diario tuvo el cierre de año con su cena premiación para los deportistas

Uno de los programas radiales más importantes del Valle Central tuvo, una vez más, la cena anual y el cierre de la temporada en el Predio Ferial.

El pasado miércoles por la noche, se llevó a cabo la cena premiación del programa radial Botineros Diario y se cerró la temporada 2019 para el segmento que sale de lunes a viernes, por la noche, en Radio Valle Viejo.

El lugar del evento fue el Predio Ferial y el programa, que es conducido por Eduardo Chacón, acompañado por Martín Noriega, Rodrigo Lucero, la locutora Andrea Noemí Olmedo y el productor y propietario, Jorge Agüero, tuvo su cierre de año. Lo hicieron agasajando a los deportistas que se destacaron esta temporada.

Los deportistas fueron agasajados con una cena y se distinguieron a los mejores de la Liga Chacarera como la capitalina y también las del interior como la de Belén, Tinogasta, Fiambalá, Santa Rosa, Pomán, Recreo y Andalgalá. Además, se entregaron menciones especiales a los que se destacaron en el polideportivo, como en el mountain bike, boxeo, hockey. ciclismo, básquet, judo, rugby y artes marciales mixtas.

También, se destacó la presencia del jugador Aníbal Ismael Moreno. El actual futbolista de Newell´s Old Boys de Rosario estuvo presente y se llevó todas las miradas.

Premiación fútbol

1-MEJOR JUGADOR - LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL -LUIS CASTILLO-POLICIAL.

2-GOLEADOR LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL “A” -ESTEBAN RUSO VALATKEVICNIS-TESORIERI.

3-GOLEADOR LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL “B” - SERGIO CHANCHI ALTAMIRANO. PARQUE DAZA.

4-MEJOR GOL LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL - LUIS LUCHINO ROMANO-POLICIAL.

5-MEJOR ARQUERO LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL - IVAN BRUNORI-POLICIAL.

6-MEJOR JUGADOR LIGA CHACARERA DE FÚTBOL - HÉCTOR TURCO ACOSTA-SAN MARTÍN.

7-GOLEADOR LIGA CHACARERA DE FÚTBOL “A” - WILSON MORENO-SOCIAL ROJAS.

8-GOLEADOR LIGA CHACARERA DE FÚTBOL “B” - FERNANDO PELAO FLORES-ATENEO M.M.

9-MEJOR GOL LIGA CHACARERA DE FÚTBOL - COCOCHO LEIVA-DEFENSORES DE ESQUIÚ.

10-MEJOR ARQUERO LIGA CHACARERA DE FÚTBOL - SAPALCHUK-SAN MARTÍN.

11-MEJOR DT CATAMARCA- MARCELO CHIPACO VEGA-DT TESORIERI.

12-MEJOR JUGADOR LIGA BELENISTA DE FÚTBOL- ARMANDO GOMEZ-PEÑAROL.

13-GOLEADOR LIGA BELENISTA DE FÚTBOL.

14-MEJOR JUGADOR LIGA ANDALGALENSE DE FÚTBOL- FERNANDO CISNEROS-VÉLEZ.

15-GOLEADOR LIGA ANDALGALENSE DE FÚTBOL -ALEJANDRO BULACIO-TIRO.

16-GOLEADOR LIGA POMÁN - GABRIEL GALÍNDEZ- JORGE NEWBERY-12 GOLES.

17-MEJOR JUGADOR LIGA RECREÍNA DE FÚTBOL -ROMAN PERALTA-SAN MARTÍN.

18-GOLEADOR LIGA RECREINA DE FÚTBOL- RODRIGO RENE BAEZ-MATADEROS - 8 GOLES.

19-MEJOR JUGADOR LIGA FIAMBALENSE DE FÚTBOL- LUCAS MAMANI- CHACARITA.

20-GOLEADOR LIGA FIAMBALENSE DE FÚTBOL- HEBER PERALTA-TALLERES-17 GOLES.

21-GOLEADOR LIGA SANTARROSEÑA DE FÚTBOL- LUIS DANIEL MENDOZA-MONTE REDONDO.

22-MEJOR JUGADOR LIGA TINOGASTEÑA DE FÚTBOL- FRANCO JOSÉ REMENTERIAS-DEPORTIVO LA PAZ.

23-GOLEADOR LIGA TINOGASTEÑA DE FÚTBOL- VICTOR JOEL MORALES-JUVENTUD UNIDA-15 GOLES

24-NÉSTOR TANQUE AGÜERO MENCIÓN POR SU TRAYECTORIA DEPORTIVA.

25-ANÍBAL COLO MORENO-MENCIÓN A SU GRAN PRESENTE.

26-MEJOR JUGADOR FUTSAL CHACARERO-LUCAS PALOMEQUE- EL AUTENTICO.

27-MEJOR JUGADORA LIGA CHACARERA DE FÚTBOL FEMENINO - DANIELA REINOSO - LOS SUREÑOS.

28-MEJOR JUGADORA LIGA CATAMARQUEÑA DE FUTBOL-FEMENINO-DALMA MANSILLA-SAN LORENZO

Premiación Polideportivo

29-MENCIÓN ESPECIAL MTB -ÁLVARO MACÍAS.

30-MENCIÓN ESPECIAL - RUGBY-AGUSTÍN SEGURA.

31-MENCIÓN ESPECIAL-NATACION- RAMIRO TULA.

32-MENCIÓN ESPECIAL-JUDO-JOSÉ LUIS GALVÁN.

33-MENCIÓN ESPECIAL-VOLEY-ATENEO VOLEY.

34-MENCIÓN ESPECIAL-BASQUET-MATEO CODIGONI DÍAZ.

35-MENCIÓN ESPECIAL-BASQUET-LUCIANO CÁCERES.

36-MENCIÓN ESPECIAL-TIRO-JULIÁN GUTIÉRREZ.

37-MENCIÓN ESPECIAL-CICLISMO-VALENTÍN CASTRO.

38-MENCIÓN ESPECIAL- KARTING-LISANDRO MOREYRA.

39-MENCIÓN ESPECIAL- CICLISMO - LUCIANO MARTÍNEZ

40-MENCIÓN ESPECIAL -ATLETISMO-CECILIA VÁZQUEZ.

41-MENCIÓN ESPECIAL-BOXEO-NAZARENA “CAPRICHO” ROMERO.

42-MENCIÓN ESPECIAL -HOCKEY-NICOLÁS COLMAN.

43-MENCIÓN ESPECIAL RUGBY-VIRGINIA BRIGIDO.

44-MENCIÓN ESPECIAL PABLO PACMAN CORZO-BOX.

45-MENCIÓN ESPECIAL DIEGO LEON ROBLEDO-MMA.

Más Menciones

1-MENCIÓN ESPECIAL-DANIEL BARROS PTE DE LA LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL.

2-MENCIÓN ESPECIAL -JUAN CARLOS SARMIENTO PTE LIGA CHACARERA DE FUTBOL

3-MENCIÓN ESPECIAL -DRA. MARIA SYLVIA JIMENEZ-VICEPRESIDENTA LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL.

4-MENCIÓN ESPECIAL- IVANA ROBLEDO-PTA FUTBOL FEMENINO LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL.

5- MENCIÓN ESPECIAL-PABLO SELEME-PTE FUTSAL LIGA CHACARERA DE FÚTBOL.

6-MENCIÓN ESPECIAL-JAVIER VIZZONI-PTE FUTBOL FEMENINO LIGA CHACARERA DE FÚTBOL.

7-MENCIÓN ESPECIAL-SILVIO GODOY-PTE CLUB EL AUTENTICO.

8-MENCIÓN ESPECIAL - CESAR ENRIQUE HADDAD.

9-MENCIÓN ESPECIAL-CESAR OMAR SANCHEZ PTE LIGA BELENISTA DE FÚTBOL.

10-MENCIÓN ESPECIAL - JUAN RASJIDO PTE LIGA FIAMBALENSE DE FÚTBOL.

11-MENCIÓN ESPECIAL-LITO CARRIZO PTE LIGA DE POMÁN.

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