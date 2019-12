Manzi, en contra de la declaración de emergencia

El diputado nacional Rubén Manzi explicó cuál es la postura de la oposición en torno al paquete de leyes de emergencia que debe analizar el Congreso. El legislador señaló que, prima facie, “no hay un solo argumento” que sustente al menos las emergencias social y sanitarias, aunque señaló que sí se podrían apuntalar y profundizar algunas medidas en el marco de leyes y no dentro de una emergencia que le dé facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo.

Manzi afirmó que “no hay hasta ahora argumentos que justifiquen las medidas extraordinarias”. Dijo que “en el caso de Salud, que es lo que más me compete a mí, no hay un brote descontrolado de ninguna enfermedad infectocontagiosa; no hay un colapso de los sistemas de atención y los problemas que existen son problemas casi crónicos; por otra parte, los efectores de la salud son provinciales”.

Lo mismo ocurre, afirmó, con lo que pudieron analizar de la exposición del ministro de Desarrollo Social. “Sí justifican ajustar algún programa, o eventualmente alguna ley que los acompañe, pero no hay justificativo racional, lógico para la emergencia”.

Ante ello, consideró que “lo que está haciendo el Gobierno nacional es herir la independencia de los poderes. Está queriendo gobernar por decreto, y lo que está tratando de hacer es crear una situación donde se establezca que el país es un caos, que ellos son los salvadores y que pueden y deben gobernar por decreto” afirmó.