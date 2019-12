Gutiérrez, el deportista del año: “Esto es algo muy lindo”

El martes por la noche, se llevó a cabo la cena y premiación de los deportistas de Catamarca, realizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Catamarca, en la cual quedó como mejor deportista del año 2019 el tirador, Julián Gutiérrez.

El tirador deportivo fue elegido entre los socios del Círculo con el formato de votación, donde resultó el ganador, compitiendo con los ganadores de la terna de las 26 disciplinas. Una vez que recibió el máximo premio de la noche, Gutiérrez habló con LA UNION y, con emoción, destacó el reconocimiento y también felicitó a los demás deportistas que llegaron a esa instancia.

Luego, siguió: “Lo que rescato es el trabajo que se hizo durante todo el año. Agradezco a la gente que me apoyó, que estuvo al lado mío y eso es lo que yo me llevo a casa”.

También, se refirió a los demás deportistas, mostrando una vez más su humildad y sencillez: “Mino Tamashiro es un referente mío y me enseñó que para buscar un sueño hay que persistir, hay que insistir en lo que uno quiere. También, Mika Rojas me enseñó que con su corta edad, no hay edad para hacer historia. Nico Navarro me demostró que una caída es lo mejor para demostrar de lo que uno está hecho”.

El joven también estuvo en la terna de Tiro de los Olímpia, que se hizo en Capital Federal y antes de ir a esa importante ceremonia se le consultó: “Voy a estar acompañado nuevamente por mi papá y voy a ir a disfrutar, estar con el equipo del seleccionado argentino y con los otros dos de la terna que son amigos míos”.