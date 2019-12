Se filtraron los chats y fotos íntimas que Pablo Rago le mandó a la mujer que lo denunció por violación

Amenos de un día de haberse conocido que Pablo Rago fue denunciado por violación, han salido a la luz chats privados entre él y Érica Basile, la demandante que incluyen duros términos, pedidos de material XXX y una imagen del actor con su mano en la entrepierna.

Las capturas de las conversaciones fueron difundidas por el portal web de AM 1300 La Salada, emisora radial en la que la presunta víctima relató su experiencia con el hombre de 47 años en diálogo con Ulises Jaitt, y datan desde 2012 hasta 2017 sin pasar por el 2015, año de los supuestos hechos por los que lo intiman legalmente al artista.

En una charla de noviembre de 2012, tres años antes del encuentro que derivó en la denuncia, el presunto Rago le pide a Basile “que no arruge” y que finalmente se vean cara a cara. “Arrugaste con el pedido de invitación, arrugaste con las fotos. ¡Vení ya!”, expresa, mientras que por parte de la chica se ven respuestas preguntando cuándo podrían encontrarse.

Tras el envío de una foto “caliente” en 2013, el hombre de la conversación reacciona mal y le muestra su disconformidad a quien es su interlocutora. “¿A eso le llamas fotos hot? Hacete de abajo, nena. Sos una mogijata”, indica en el chat.

“Epa. Qué boquita tiene el señor. Vos pediste alguna, yo te envié una. ¿Te pensás que solo tengo esa? Pasa que debés estar acostumbrado a los gatos. Vos no cumpliste con tu palabra, no me faltés el respeto”, contesta la mujer.

Exitoina