Jornada solidaria por “Soles” en Belén

La campaña de donación de tapitas y cabello en la ciudad de Belén tuvo su noche de gala en la Plaza Olmos y Aguilera, donde el Municipio junto a la Agrupación "Soles" Catamarca pudieron concretar una gran velada cargada de solidaridad, eventos culturales y mucha alegría. A través de una iniciativa de la actual Directora de Personal Carolina Saracho y el Director de Higiene Urbana Francisco Clemente Alvarez, se pudo construir 4 depósitos metálicos en forma de corazón para recoletar tapitas plásticas con el objetivo de enviarlas a la Fundación Garraham, para ayudar a niños con cáncer y otras patologías complejas.

Además se sumó a esta valiosa campaña, la niña Gilda Yolanda Baigorria, quien con solo 11 años tuvo la brillante idea de comenzar a juntar tapitas para ayudar a los niños enfermos, y colabora desinteresadamente en diversos eventos solidarios.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Directora de la Juventud Yuliana Barberi, quien junto a los empleados de la dicha Dirección trabajaron también en la organización de esta noche solidaria.

Este evento que estuvo enmarcado en las actividades de la Semana de Belén contó con la presencia de la Presidente de la Asociación "Soles" Catamarca Stella Maris Mandatori, una asociación que recolecta tapitas plásticas para ayudar a la causa de la Fundación Garraham, un proyecto solidario, ecológico y educativo.

Al respecto, la Presidente expresó: "Estoy muy impactada y emocionada con estos corazones repletos de tapitas, una idea que se está replicando en varios lugares. Hace 4 años que trabajamos con este programa y vemos que recién está dando sus frutos. Me impacta el accionar de los niños sobre todo, así como Yolanda, quienes se involucran y logran movilizar a toda la gente. Esto me llena el corazón de mucho amor, me habla de gente solidaria que quiere ayudar como nosotros lo hacemos".

Además de las tapitas, se pudo obtener la donación de cabello de más de 20 jóvenes que con mucha predisposición y ganas de ayudar, colaboraron para el armado de pelucas que son recolectadas en un Banco de Pelucas Solidarias Oncológicas Gratuitas.

Se hizo entrega de reconocimientos para el Intendente Daniel Rios por su compromiso y colaboración para esta campaña, como así también los Funcionarios Municipales entregaron presentes a la Sra. Stella Mandatori. La jornada se cerró con diferentes números artísticos sobre el escenario de la Plaza, donde actuaron solidariamente La Banda de Música Municipal, y las Academias de Danzas: Renacer, Edil, La Fragua y Caporales de Sangre, a quienes se les agradece por su colaboración y su predisposición para formar parte de este evento tan significativo.