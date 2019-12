Se negó a tener sexo con su ex y publicó fotos íntimas en la aplicación WhatsApp

Una joven mujer se presentó ante la Justicia para pedir que le prohiban a su expareja que continúe extorsionándola y haciendo públicas fotos que se habrían tomado cuando eran pareja, durante dos años.

A la presentación la realizó la víctima, de quien por razones obvias se reservan los datos personales, en la Unidad Judicial Nº 9, ayer a la mañana.

La mujer llegó acongojada a la Judicial, luego de que un allegado le enviara mediante captura de pantalla una fotografía suya, donde se la podía observar con poca ropa. Imagen que, según el familiar, había sido colocado como ícono en el perfil de WhatsApp de su expareja, de quien se encuentra separada.

La denunciante señaló en la denuncia que hace apro-ximadamente dos semanas atrás a la fecha, su expareja le envió varios mensajes por las redes sociales “extorsionándola” para que se vieran y mantuvieran relaciones sexuales, amenazándola con hacer públicas unas fotografías íntimas que él tenía de ella cuando eran pareja, por las redes sociales si no accedía a su pedido.

La mujer indicó que se negó a verlo y que pensó que su ex no sería capaz de hacer públicas las imágenes, lo que obviamente se equivocó, por lo que recurrió a la Justicia para que actúe sobre su ex.

Asimismo, reconoció haberse tomado fotos con su expareja e hizo mencion también de unos videos íntimos que el sujeto dijo que los viralizaría para perjudicarla moralmente en su trabajo y con sus amistades.