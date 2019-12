Herrera acusó a Polti de perseguir a los empleados que ingresaron en su gestión

Sostuvo que el personal fue nombrado de acuerdo a la legislación vigente y que no se violentó el Pacto Fiscal. Les dijo a los empleados designados en su mandato que no tengan miedo. Ayer, hubo quema de gomas porque trabajadores que ingresaron con Herrera no percibieron sus sueldos.

Miércoles, 18 Diciembre, 2019 - 04:00