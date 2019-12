Continúa el paro en el IPV

Ante la falta de acuerdo entre la Asociación de Trabajadores del IPV y el Ministro de Vivienda, los empleados decidieron continuar con el "paro por tiempo indeterminado". Mediante un comunicado, informaron que la medida será con asistencia a sus lugares de trabajo y sin atención al público "debido que hasta la fecha no ha podido firmarse un acta acuerdo, puesto que, si bien se acepta la ´autarquía´ del instituto, se ha sumado un nuevo punto de conflicto como la imposibilidad de gestionar fondos y obras por cuenta propia". Los empleados señalan que las negociaciones se trabaron debido a que desde el ministerio no se podrá gestionar fondos y obras por cuenta propia como lo venía haciendo. "El IPV solo sería autárquico para administrar fondos Fo.Na.Vi., mientras que en el gran universo de obras de vivienda e infraestructura, que va por fuera de esos fondos, el organismo tendría una participación limitada a la discrecionalidad del ministro". Finalmente expresan que el IPV no atenderá al públicos hasta que el Ejecutivo designe a la autoridad máxima del organismo.