Alberto Fernández presentó un plan automotor: "Hemos vuelto a tomar la senda del crecimiento y el desarrollo"

El presidente Alberto Fernández destacó hoy la necesidad de que "los que producen, los que invierten y los que trabajan concilien intereses para hacer crecer a la Argentina", y lamentó que en los últimos años "sólo se estaba produciendo un tercio de lo que somos capaces de producir en la industria automotriz".

Fernández aseguró que "el camino es éste", en referencia a "ponerse de acuerdo entre los que producen, invierten y trabajan" y "encontrar un punto de equilibrio" para que el negocio automotriz "funcione" y le den a los argentinos "autos accesibles", terminando así también con suspensiones en empresas porque "se produce un tercio de la capacidad" productiva del sector.

El Presidente aseveró que "vamos a hacer del Mercosur nuestro espacio común desde donde vamos a enfrentar a la globalización: es un hecho irreversible y debemos asumirlo con inteligencia", al hablar durante el lanzamiento del "Plan Estratégico Automotor con Acuerdo Social y Productivo" en la sede del gremio Smata.

El Jefe de Estado afirmó que "decir 'importamos y así somos parte del mundo' es una enorme idiotez", ya que "de ese modo destruimos la industria nacional y al que produce" y agregó: "No lo hicimos con Néstor (Kirchner), no lo hizo Cristina (Fernández) y no lo voy a hacer yo".

El Presidente le dijo al sector automotriz que "han dado el puntapié inicial del nuevo contrato social argentino", y que lo han hecho "los que trabajan, los que producen". Y agregó que pedía "un lugarcito en la mesa para que el Estado esté presente y ayude a que este plan se concrete más rápidamente".

Fernández aseveró que se consdiera un "defensor de la universidad pública"; sin embargo, no es "en desmedro de la privada, que también debe ser parte y ayudar como ha ayudado a desarrollar un programa estratégico", en su mensaje durante el lanzamiento del "Plan Estratégico Automotor con Acuerdo Social y Productivo".

El Presidente sostuvo que los argentinos "hemos vuelto a tomar la senda del crecimiento y el desarrollo", y aseveró que "en esta Argentina tienen lugar los que producen, los que trabajan y todos los que quieren un país mejor".