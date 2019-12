Horóscopo del día martes 17 de diciembre de 2019

ARIES - Tu punto débil está en tu familia, y descubrirás que cualquier amenaza relacionada con esta área de tu vida será respondida con mucho enojo y pasión de tu parte. Saltarás rápidamente en defensa de tu persona y de los cercanos a ti. La configuración celestial de hoy definirá el escenario para que la furia sea liberada. Intenta mantener la mayor calma posible.

TAUIRO - Tienes un impulso dinámico hacia tu carrera en este momento, y posiblemente no te rindas en tu lucha por conseguir el éxito. Tus emociones estarán todas mezcladas y moverán las cosas en un día como hoy. Una agresión inesperada entrará en escena sin razón aparente. Haz lo posible para no pelearte con nadie a pesar de la energía que hay en el aire.

GÉMINIS - Hoy enfoca las cosas de una manera filosófica. Descubrirás que encontrarás las respuestas más fácilmente de lo que pensabas. Intenta no endurecer las cosas más de lo necesario. Los demás rápidamente encontrarán las fallas o iniciarán una pelea. No bajes más de nivel. La energía celestial de hoy recalentará la atmósfera y llevará el agua a hervir.

CÁNCER - Una energía fuerte y dinámica hacia algo que te movilizará espiritualmente se pondrá en acción con mucha emoción inconsciente que saldrá de lo profundo de tu ser. Tu ciclo emocional mensual se está acercando a su cierre, y tú consolidarás tus lecciones de las últimas cuatro semanas. El aspecto de este día será sugerir que existe mucha cantidad de tensión involucrada en este proceso.

LEO - Emociones sinceras relacionadas a una pareja cercana a ti serán retadas por ese instinto guerrero que tienes en tu interior. El volumen se ha subido y las personas podrán violentarse al menor insulto. Ten cuidado en cómo utilizas tus palabras. Podrías terminar hiriendo sin intención a alguien. La configuración astral indica que existe mucha emoción en el aire.

VIRGO - Existirá mucho enojo dentro de ti y no sabrás exactamente por qué. Los pensamientos y sentimientos de tu inconsciente brotarán dentro de ti en este momento y tendrán un efecto profundo en tus emociones conscientes. Asegúrate de mantenerte fuerte y no liberar tu enojo sobre quien no corresponde. Enfrenta tus propias cuestiones antes de que ellas mismas se expresen como energía negativa hacia los demás.

LIBRA - Hoy es un gran día para plantar las semillas del futuro - literalmente y también figurativamente. Planta unas lindas florecitas en la ventana de la cocina. Al mismo tiempo que las ayudas a crecer, asegúrate que también estás enfocando tu atención en tu crecimiento interior. El aspecto en juego te pide que te concentres en tu más profundo y más oculto sentido del ser donde te aferras a tus secretos y sueños.

ESCORPIÓN - La energía astral te está invitando a que realices un nuevo compromiso con tu vida profesional o privada. En realidad, la alineación planetaria está estableciendo un nuevo tono afectivo. Se te está pidiendo que analices tu posición afectiva, y que hagas un plan para el futuro que involucre tu deseo por la satisfacción creativa en tu trabajo.

SAGITARIO - Hoy la configuración planetaria te podría ayudar a establecer algunas claras metas personales. Si hay algo que te gustaría mejorar en tu vida, un poder planetario extra te ayudará a levantar tus ánimos. Podrías motivarte para empezar un plan de entrenamiento físico. O quizás decidirás mejorar tu alimentación. Es bueno desafiarse a uno mismo con algo verdadero. Si quieres abandonar el cigarrillo o perder peso, será más fácil realizarlo ahora.

CAPRICORNIO - La actual alineación astral te está pidiendo que elimines tus traumas para darle lugar a nuevas y positivas energías. Este evento astral te permitirá concentrarte en tus relaciones y en la forma en que te juntas con otros. Tus relaciones más íntimas serán una pieza importante de este intento. Hay una gran intensidad afectiva en el día que no se puede ignorar, sin importar cuánto trates.

ACUARIO - A veces no te gusta tomar decisiones ya que puedes ver todos los posibles resultados. Pero ahora mismo deberías tener claridad por una meta que es importante para ti. La energía astral en juego te ayudará a juntar confianza. No dudes en poner en movimiento los cambios necesarios. .

PISCIS - Existe una gran intensidad afectiva en este día y es un resultado de la poderosa alineación celestial. Este evento planetario te insta a que consideres enfocar de vuelta tu atención en tu espacio para la comunicación y en la forma en que compartes los pensamientos con otros. Tus sueños son muy vívidos, por lo tanto presta atención a los mensajes que te llegan durante la noche.