Ateneo cayó y quedó eliminado de la Copa Argentina

El pasado domingo por la noche, Ateneo Mariano Moreno se midió ante Gigantes del Sur de Neuquén, por la continuidad de la zona 3 de la Copa Rus Argentina organizado por la ACLAV- El equipo chacarero no tuvo una buena noche y terminó cayendo por 3 sets a 0.

En el primer set, los sureños sacaron una abultada ventaja y se llevaron el parcial por 25 a 16. En tanto, que el segundo set fue aún más abultado para Gigantes, que ganó por 25 a 13. En el tercer set, Ateneo mejoró, pero terminó perdiendo el set por 25 a 23.

Con este resultado, “El Lobo” terminó su participación en la Copa Argentina, con dos derrotas y sin chances de poder clasificar a la Final Four, por lo que los jugadores ya están en la provincia.

El que clasificó al Final Four fue Bolivar, que le ganó a River en el primer partido y luego, en el segundo, ganó los puntos ante Monteros por la no presentación del equipo tucumano. Lo que restaba saber era el resto de los equipos, pero hasta el cierre no se supo.