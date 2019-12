Batista dio la lista de Argentina para el Preolímpico de Colombia

El entrenador del Sub 23, Fernando Batista, luego de analizar, ver y saber con quién poder contar, dio la lista de jugadores que disputarán el Preolímpico, que se hará en Colombia desde el 18 de enero. El técnico convocó varios jugadores de equipos grandes de Argentina y también de equipos del exterior.

Una nómina, que incluye a nombres importantes y de clubes grandes como Marcelo Herrera, Alexis Mac Allister, Nicolás Capaldo, Julián Alvarez, Adolfo Gaich y Matías Zaracho, entre otros.

Entre los que no estarán y que fueron parte del proceso son Nicolás González, que actualmente limita en el Stuttgar de Alemania y Anibal Moreno, que no fue prestado por Newell´s Old Boys de Rosario.

En la primera fase, en Pereira, Argentina integrará el Grupo A y jugará ante Colombia (el 18 de enero), Chile (24), Ecuador (27) y Venezuela (30).

Lista de convocados

Arqueros: Facundo Cambeses (Banfield), Juan Cozzani (Lanús) y Joaquín Blázquez (Valencia).

Defensores: Marcelo Herrera (San Lorenzo), Hernán de la Fuente (Vélez), Nehuén Pérez (Famalicao de Portugal), Leonel Mosevich (Nacional de Portugal), Facundo Medina (Talleres), Lautaro Valenti (Lanús) y Claudio Bravo (Banfield).

Volantes: Fausto Vera (Argentinos), Matías Zaracho (Racing), Nicolás Capaldo (Boca), Tomás Belmonte (Lanús), Fernando Valenzuela (Barracas Central), Alexis Mac Allister (Boca), Lucas Robertone (Vélez) y Agustín Urzi (Banfield).

Delanteros: Julián Álvarez (River), Nahuel Bustos (Talleres), Adolfo Gaich (San Lorenzo) y Valentín Castellanos (New York).