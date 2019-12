El municipio capitalino exige que levanten el paro e insiste con la ilegalidad

La Municipalidad de la Capital exigió al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) que levante el paro de manera inmediata. El Ejecutivo indicó que toma esta medida “para poder iniciar un espacio de diálogo razonable y constructivo sobre éstas y otras problemáticas que puedan tener los empleados municipales, en un contexto de normal funcionamiento del municipio”. También señaló que, si el SOEM no cumple con lo exigido, “dará lugar a las acciones judiciales y/o administrativas correspondientes, incluidas las acciones conducentes para la declaración de ilegalidad del paro, con todas las consecuencias que esto trae aparejado”.

En conferencia de prensa, Gustavo Aguirre, a cargo de la Secretaría de Gobernación de la comuna volvió sobre la ilegalidad del paro y las instancias tanto de diálogo y de pedidos cumplidos, que el gremio no tiene en cuenta. “Es injusto, ilegal e innecesario”, así se manifestó el funcionario comuna al manifestarse sobre la medida de fuerza. Aguirre destacó que todos los pedidos efectuados ante la Dirección de Inspección Laboral ya fueron cumplidos y que en función de esto “no se entiende la postura del SOEM”.

La basura

“No entendemos cuáles son las razones para continuar con este paro. El bono de fin de año no es un derecho adquirido de los trabajadores y por lo tanto no constituye una obligación legal para el municipio cumplirla”, sentenció en otro tramo de la conferencia de prensa.

En cuanto a la ordenanza que declara la recolección de residuos como servicio esencial indicó “la ordenanza es una competencia del Concejo Deliberante y una vez que fue sancionada tiene diez días para promulgación o el veto. Y este plazo se venció antes de que asumamos, por lo tanto nosotros no tenemos ninguna facultad de poder revertir esta situación”, sentenció.

Ante esta situación, el líder del SOEM, Walter Arévalo se expresó en su cuenta de Facebook. “Yo acordé y arme un acta acuerdo, donde dice no quiero un bono de fin de año, sean Más serios. Están manejando un municipio, no una secretaria dónde prima el café muchachos... Por favor. Las intimidaciones y las exigencias son parte del pasado. Un pasado que solo bancaron los trabajadores, no los políticos”, aseguró.

El funcionario aprovechó para informar sobre la fecha de pago del Aguinaldo, la que será adelantada y se estará abonando el próximo 19 de Diciembre. También se estaría pagando un bono de $2000 para los planes Ciudad Trabajo.