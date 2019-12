Autoconvocados judiciales endurecerán la protesta

Una de las referentes de los empleados autoconvocados judiciales, Cecilia Falcón, en diálogo con LA UNION, dijo que este miércoles cumplirán otra jornada de protesta frente al Poder Judicial y adelantó que de no tener respuesta, endurecerán el reclamo.

Los trabajadores del Poder Judicial no agremiados llevan casi un mes que vienen reclamando la falta de respuestas por parte de la patronal. La nota fue presentada el 20 de noviembre último, solicitando la recomposición salarial.

“Solicitamos un incremento de sueldo de un 20 % elevada el mes de noviembre. Por tal motivo y ante la indiferencia de la patronal, convocamos a movilizarnos la fecha antes mencionada para hacer oír nuestros justo reclamos”, manifestó Falcón.

Por otra parte, la referente gremial también cuestionó la incorporación de personal a las distintas dependencias del Poder Judicial. Dijo que estas nuevas designaciones afectan significativamente el presupuesto, ya que no permite otorgar una mejora en salarios porque deben adecuarse las partidas para hacer frente a este nuevo compromiso salarial.

“Hacemos saber que el presupuesto de este año se ve afectado por la incorporación de nuevo personal a la planta del poder judicial, lo que afecta directamente a la posibilidad de incrementar el sueldo en el presente año. Es por ello que invitamos a participar de la movilización a todos los empleados judiciales, ya sean agremiados o no. Su presencia es muy importante para hacernos escuchar en esta lucha. No nos olvidemos que, de no tener el aumento, quedaríamos por debajo de un 20 % con respecto a la inflación en el presente año”, concluyó.