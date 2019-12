El IPV continuará con las medidas de fuerza si no se firma la propuesta presentada por los trabajadores

Los trabajadores del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) continuarían con las medidas de fuerza si desde el Ejecutivo provincial no aceptan la contrapropuesta presentada el viernes pasado.

Dentro del cronograma planteado para destrabar el conflicto que mantienen por la dependencia del organismo, que en el organigrama dispuesto por el gobierno de Raúl Jail dispone la unificación del IPV con la Secretaría de Vivienda, nuevo Ministerio de Vivienda y Urbanización a cargo de Fidel Sáenz y que los trabajadores vienen rechazando, días atrás, desde el área emitieron un comunicado donde ratificaron las medidas advirtiendo que la autarquía para el IPV sería solo financiera.

Atentos a esto y en una reunión donde se presentaría la propuesta del Ejecutivo, los referentes gremiales comentaron que “llegaron sin nada, volvimos a discutir lo del lunes antes de hablar con el ministro de Gobierno. Al parecer, no toman en serio este problema. Nosotros no vamos a desistir de la medida de fuerza, por eso formulamos una contrapropuesta que fue cursada al equipo técnico, donde expresamos que esto de la autarquía financiera y no dependencia del Ministerio no es lo que planteamos. No existe autarquía si hay dependencia”.

En este sentido, dentro de la propuesta presentada, se solicitó la continuidad del organigrama con el que vienen trabajando y el nombramiento de un administrador, “no estamos en desacuerdo de que el organismo tiene que tener una vinculación con el Ministerio, pero no puede ser autárquico si hay dependencia. Hoy tendremos la respuesta de lo presentado, como lo venimos haciendo. Se decidirá en asamblea con todos los trabajadores cuáles serán los pasos a seguir”.