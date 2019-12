Vega: “Es hermoso ascender con Juventud porque me crié ahí”

Juventud Unida de Santa Rosa ascendió el último fin de semana a la máxima categoría del fútbol capitalino, donde le ganó a Salta Central para conseguirlo. Uno de los que anotó en el partido fue el defensor Marcos Vega, que luego habló con LA UNION.

Comenzó diciendo: “Esto que conseguimos es muy importante para nosotros. Lamentablemente, me tocó estar en la campaña que nos fuimos al descenso y es como una mochila pesada que me quedó”. Y agregó: “En todo este proceso tuvimos momentos malos y buenos, pero pudimos salir adelante”.

Analizó un poco el partido ante Salta: “Se nos complicó un poco al final, pero se demostró la humildad, el sacrificio y la unión que tiene este equipo. Eso nos llevó a ganarlo”.

Continuó: “Yo soy del club. Me crié en Juventud a pesar de no haber llegado de tan chico, pero hice mi formativa en el club. Esto es hermoso, es como jugar en el patio de mi casa”.

Sobre su gol: “Hace mucho no se me daba y ahora, gracias a Dios, entró”. Y cerró: “Esto recién comienza para mí. Tengo 21 años y me queda carrera por recorrer”.