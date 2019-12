Incorporación de profesionales al Hospital de Niños y la Maternidad

Con el objetivo de fortalecer la calidad de atención del sistema público de Salud, esta semana se completaron equipos de trabajo en el Hospital de Niños “Eva Perón” y en la Maternidad Provincial “25 de Mayo”. Entre miércoles y viernes se entregaron nombramientos para médicos, enfermeras, psicólogos, técnicos y administrativos de estas instituciones.

El director del Hospital de Niños, Dr. Miguel Ángel Morandini, dio la bienvenida a los profesionales y dijo que “es un día más que importante para aquellos que durante 4 o 5 años venían esperando la incorporación a la planta permanente y para aquellos que por primera vez van a tener el ingreso a este Hospital, a esta casa. No hay mejor forma de terminar un año, no hay mejor regalo que poder estar hoy entregando los nombramientos de personal, eso nos llena de orgullo”.

De la entrega en el Hospital de Niños participó el diputado provincial, Dr. Ramón Figueroa Castellanos, quien se dirigió a los profesionales y les pidió que “construyamos proyectos más colectivos y tengamos siempre en cuenta que quien viene a golpear la puerta de cualquier hospital de la provincia, viene complicado con un problema de salud, y nosotros tenemos que escucharlo, contenerlo y solucionar su problema de salud en la medida de los que nos sea posible. La construcción de la salud no es una construcción solo del Estado, es también de los que forman parte intrínsecamente del Estado, que son cada uno de ustedes y de la comunidad”.

Con el acompañamiento de los flamantes secretarios de Salud, el director de la Maternidad, Dr. Daniel Ovejero, expresó que “realmente es un día de mucha alegría para la Maternidad y sobre todo para aquellos que han sido nombrados porque, en primera instancia se lo merecen, es gente que ya estuvo trabajando con nosotros y sabemos su valía, pero también porque necesitábamos estos nombramientos, hemos tenido jubilaciones, retiros, y el hecho de tener médicos para distintos servicios viene a llenar un vacío importante”.

“Nosotros nos debemos al paciente. Nunca vamos a estar completos, ni vamos a hacer un buen trabajo, si no tenemos empatía, si no nos ponemos en el lugar del otro. No solo es la atención, es la contención, la palmada en el hombro, hacerlo sentir que están en su casa, de eso se trata, definitivamente y por lo menos en la maternidad, debe ser la consigna fundamental, nos debemos a las personas que vienen a buscarnos, que nos necesitan. Yo doy por sentado que van a trabajar bien, pero la otra parte, la de la amabilidad, de la atención, está necesitando de nosotros”, remarcó Ovejero.

Por su parte, Palladino expresó su emoción de estar como Ministra en "mi querido hospital que me vio empezar en Catamarca”.

En cuanto a la incorporación de personas a los equipos de trabajo, destacó que para el “Hospital esto es un gran desafío porque se trabajó mucho. Ya está la estructura porque se amplió el Hospital, ya está el equipamiento y ahora está completándose y ampliándose el equipo".

El día viernes, la Ministra de Salud hizo hincapié en que “la Maternidad para la provincia es muy sensible porque acá nacen el 40% aproximadamente de los niños catamarqueños, y de ese 40, un 10% de niños que tienen problemas o su mamá o el bebé. Y sabemos que todo el grupo humano acompaña de una manera muy amorosa, y esto la gente lo sabe”.

Claudia Palladino terminó asegurando que "es un desafío que podamos trabajar juntos mejorando la calidad de atención en la provincia. Está nuestro compromiso de trabajo y les pido el compromiso de los que se está nombrando y de los que ya han sido nombrados, que son los que están todos los días en este hospital o en la Maternidad para trabajar y lograr lo que queremos, que es una salud pública inclusiva, accesible, eficiente; para toda la provincia”.