Polémica: Karina La Princesita denunció fraude en el “Bailando 2019”

Después de una renida competencia de baile, Nico Occhiato llegó a la final del "Súper Bailando 2019" para enfretar a Flor Vigna con Facu Mazzei. En el certamen del viernes quedó eliminada en la semi a Karina "La Princesita".

Después de que el jurado y el BAR declarara el empate entre las parejas como resultado de las tres coreografías, fue el público quien debió definir el paso a la final. Con el 53.47 por ciento de los votos, Occhiato venció a Karina y llegó a la última instancia de la competencia en la que se enfrentará a su ex, Flor.

Pero, horas más tarde, la cantante de cumbia denunció que hubo fraude en los resultados del "Bailando". El voto de los aficionados del programa conducido por Marcelo Tinelli se emiten a través del llamado telefónico y por mensajes de texto, sin embargo "La Princesita" aseguró que "las líneas databan colapsadas" y por eso sus votos no entraban.

Los fanáticos de la estrella de cumbia, empezaron a subir en Twitter pruebas de la cantidad de vecese que votaron y aseguraban que no habian sido registrados. "Envíe mas de 50 mensajes para Karina y uno me registraron. Todo arreglado para que gane Nico y se les de la final que tanto querían", comentó un usuario.

Ante la cantidad de tuits sobre el conteo, Karina manifestó: "Nos pasó a todos que no entraron los votos a mi. Tuvimos mala suerte". "A todos nos pasó igual. Según el visto (de) Chato Prada, las líneas databan colapsadas por eso los votos a mí no entraban. Me cansé de recibir mensajes de votaciones que no entraron", criticó a la producción del programa.

