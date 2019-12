VIDEO: El tremendo beso de Yanina Latorre y Fede Bal

Yanina Latorre siempre dijo que le tenía ganas a Federico Bal. Es más, en alguna oportunidad aseguró que si el actor la besara "terminaría en un baño". Este viernes 13, aprovechando que en Los Ángeles de la Mañana estaba hablando del chape del hijo de Carmen Barbieri y Lourdes Sánchez en la pista del Bailando, y haciendo uso de su nueva condición de soltera tras la separación con Diego Latorre, la panelista le comió la boca en vivo.

Tras debatir sobre el beso de la semifinal, y tras que la rubia expresa de manera explícita sus ganas, Fede y Yanina se pararon frente a las cámaras,por pedido de Ángel de Brito, y se dieron un beso que quedó registrado para toda la eternidad y, a modo de juego, cumplió su gran deseo..

Para Bal la cuestión no terminó ahí, ya que luego hizo lo mismo con Andrea Taboada, aunque la angelita se mostró mucho más efusiva y lo sorprendió. Después interactuó con Graciela Alfano para mostrar cómo es la lucha de perfiles en el cine a la hora de darse un beso.

En relación a lo que ocurrió en ShowMatch, el actor explicó: "No me gusta Lourdes, me parece una mujer bella, gustarme es cuando me pasa algo con alguien. Además es una mujer casada".

Exitoina