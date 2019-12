Jalil: “Somos una provincia minera y nos tenemos que dedicar a eso”

El gobernador Raúl Jalil, junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y las vicegobernadores de ambas provincias, Rubén Dusso y Florencia López, inauguraron la planta de energía solar de la empresa Altos de Tinogasta. Se trata de la primera planta de energía solar realizada por una empresa privada para autoabastecer sus propias operaciones.

“Tenemos que seguir llevando más políticas públicas al Oeste de la provincia. Ese fue el gran logro de la gestión de Lucía y nosotros proyectamos continuar esa misma línea”, aseguró el gobernador Jalil en su alocución inaugural. En este sentido, Raúl destacó la presencia del gobernador Quintela y enfatizó la necesidad de “avanzar juntos con vínculos de progreso más fuertes para toda la región, porque juntos todo es más fácil de lograr”.

Además, el gobernador destacó el modelo de negocios de la empresa y subrayó que ya ha sido tomado como un “caso de ejemplo”, haciendo referencia a la una investigación realizada por académicos de la Universidad de San Isidro, contando con la participación de docentes de la Universidad Estatal de Missouri hasta obtener una distinción internacional.

En el acto formal estuvieron presentes también los intendentes tinogasteños Sebastián Nóblega y Roxana Paulón, con el gabinete de ministros provinciales y legisladores locales y nacionales. En ese mismo marco, los gobernadores Jalil y Quintela firmaron un convenio de cooperación e integración entre Catamarca y La Rioja.

Todas las autoridades fueron recibidas por Juan Pablo Ruedín, representante del Consejo Directivo de la empresa, junto a otros socios y trabajadores de la finca que produce uva, aceitunas y vinos y aceites de alta calidad, tanto para exportación como para el consumo interno.

Ruedín, en su discurso inaugural, explicó que el objetivo del proyecto “no fue solamente generar un ahorro mediante el uso de energías renovables, sino también minimizar lo más posible la huella de carbono que pueda dejar la actividad productiva”.

La inauguración de la Planta de Energía Solar -que ahora genera un 1 Mw- fue parte de una extensa agenda de actividades del primer mandatario y el gabinete provincial en su primera visita oficial al interior de la provincia tras la toma de mando.

Reunión de gabinete

Como primera parte de la agenda, el gobernador Raúl Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso mantuvieron una reunión de trabajo con parte del gabinete de ministros y el intendente Sebastián Nóblega, quien fue acompañado por su equipo de trabajo.

En la reunión se trataron los temas de obras pendientes, proyectos que demandarán financiamiento, proyectos en marcha en todo el departamento Tinogasta, y herramientas de trabajo conjunto para avanzar con distintas acciones en los próximos meses.

El primer mandatario adelantó que se realizarán reuniones de esta índole en todos los departamentos del interior para que los equipos municipales puedan trabajar mancomunadamente con el equipo de ministros del Poder Ejecutivo Provincial.

Entrega de material, proyecto de museo y aeródromo

En otro tramo de la agenda de actividades, las autoridades entregaron materiales de trabajo para productores en las instalaciones de “Agronomía de Zona”, y visitaron las instalaciones de la exescuela de Comercio, que ahora será escenario de un profundo trabajo de recuperación y reconversión para funcionar como el nuevo Paseo de los Sabores, de la cabecera departamental de Tinogasta.

Posteriormente, toda la comitiva realizó una breve visita al aeródomo de la ciudad de Tinogasta, donde se están realizando movimientos de suelo para avanzar con la reconstrucción de la pista de aterrizaje.

Conferencia de prensa, tema por tema

Presupuesto

“Todos sabemos cómo está la economía, estamos terminando con un proceso inflacionario muy complejo y la inflación castigando a los que menos tienen. Estamos también con una deuda externa muy complicada, prácticamente estamos sin pagar la deuda. Y ante esta situación macroeconómica el Presidente decidió no darle tratamiento al presupuesto nacional, entonces al no tener tratamiento el presupuesto nacional no tiene sentido el tratamiento del presupuesto provincial porque las pautas presupuestarias están distorsionadas. Esto no va a repercutir en nada, las cosas van a empezar a mejorar de manera tranquila”

Unificación de organismos

“No va a pasar nada con los trabajadores. Lo que se hace es lo que recomiendan todas las organizaciones. Ya muchas de las provincias unificaron el Registro de la Propiedad, Catastro y Rentas para una mejor organización. En la ley que vamos a enviar a la legislatura, que tratamos sea antes de fin de año, también se prevé que Catastro y Rentas Municipal puedan sumarse, en el caso que quieran puedan ser parte de lo que será la Agencia de Recaudación Catamarca. Es una herramienta que casi todas las provincias la tienen”

Salud

Nosotros entendemos que el sector salud también está sufriendo producto del gran desempleo que tiene el país. Hemos generado un área en el sector de Salud que estará a cargo de un tinogasteño (Horacio Sierralta) que manejará la relación con los intendentes y Sebastián propuso algo que estamos estudiando que es la instalación de CAPES a nivel departamento y la idea es concentrar todos en el lugar de origen y también los recursos”

Minería

“Nuestra constitución provincial determina que Catamarca es una provincia minera y obviamente lo tenemos que hacer con consenso social. Nuestro gobierno con Lucía ha cambiado mucho lo que es el paradigma de la minería en cuanto a la relación con las empresas. Tal vez ustedes no lo ven pero Antofagasta de la Sierra está haciendo obras mediante fideicomiso como el Parque Solar, escuelas y rutas. Hemos generado un ministerio de Planificación para que todas las obras no solo de regalías mineras, sino también de otros fondos tengan una audiencia pública para que la gente pueda debatir. La minería tiene que tener consenso social. Somos una provincia minera y nos tenemos que dedicar a eso”

Infraestructura y geopolítica

“Lo que tenemos que hacer es mejorar la ruta 3, vamos a pavimentar Costa de Reyes. Si hay una visión distinta del país, eso puede cambiar la realidad de los tinogasteños, queremos hacer la ruta de Andalgalá a Aconquija, de Aconquija a Singuil y después quedaría Concepción a Aconquija. Si se termina el paso bioceánico y si se logra que geopolíticamente el Paso San Francisco, creo que eso va a cambiar mucho la economía de los tinogasteños”

Educación

“El Sistema Educativo no es solo problema de recursos, sino también es un problema de administración. Hay que pagarle bien a los que trabajan y hay que revisar los que no trabajan, es una tarea que la tenemos que hacer con los directores. A veces hay un cargo y tenemos tres personas en ese cargo, hay incompatibilidades que tenemos que estudiar”