Incidentes en corte de ruta en Banda de Varela: médico agredió a tres mujeres

Reclamaban por falta de agua y cortaban ruta esta mañana en la Rotonda de Banda de Varela. En medio de la protesta, un automovilista intentó pasar en medio de un confuso episodio. Según tanto el relato de las personas agredidas como el de los oficiales que asistieron al corte de ruta, el agresor habría insultado, amenazado e intentado llevar por delante a tres de las vecinas que se manifestaban. Ante esto, el conductor logró pasar el corte, no sin antes ser identificado como un profesional médico de una nosocomio provincial. Ante esto actuó el SAME y las tres personas heridas fueron asistidas, indicando una de ellas que radicará una denuncia en la Judicial nº 3 con los datos recabados del agresor.

Las personas lesionadas fueron identificadas como María Moya de 24 años; Anahí Gómez Narváez de 19 años y Celia Denise Correa de 26 años de edad.

Sin agua

En cuanto al porqué del reclamo, una vecina señaló “comenzamos el corte porque no hay solución. Ayer llamé porque había una pérdida de agua grande. No tenemos solución. Dicen que tenemos agua en el barrio. Vamos a mantener el corte hasta que ellos vengan, nos acompañen y vean que no les estamos mintiendo. Hay caños rotos, el agua de los tanques se está perdiendo”.