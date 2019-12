ANMAT prohibió una crema catamarqueña con cannabis

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió a través de la disposición 10051/2019 publicada este viernes en el Boletín Oficial el uso y la comercial que dice tener aceite de cannabis, la cual es elaborada por el Laboratorio Norteño SRL que no cuenta con la habilitación correspondiente.

El organismo informó que la información le llegó mediante un correo electrónico que envió una farmacéutica a la Dirección de Evaluación de Gestión y Monitoreo de Productos para la Salud (DEGMP “crema curativa con aceite de cannabis” en un transporte público en la provincia de Córdoba. "En el correo electrónico enviado se observa la siguiente información: “CREMA CURATIVA con aceite de cannabis. Dolores musculares – Reuma – Dolores de Cuello – Calambres – Ciática – Lumb Cont. Neto. 190 grs. MODO DE USO: aplique abundante emulsión sobre la zona dolorida y masajee hasta su total absorción, repita hasta la desaparición de los síntomas. Ingredientes: Salicil Guayacol, Mentol Vehículo y excipiente c.s.p. Laboratorio Norteño S.R.L., Las Dalias 2789 b, San F. del Valle de Catamarca – Catamarca – Elab. Leg. N 3786 – Res 155-98. Mantener fuera del Alcance de los niños.

Tras analizar esta información, agrega la disposición, se supo que "la firma Laboratorio Norteño S.R.L. no se encontraba habilitada, y que según lo constatado mediante Acta N 1973 bis, Folio 9 Dalias N 2789 no funciona el referido laboratorio". Además, "el área de Productos Cosméticos de la DEGMPS indicó que no existen antecedentes de habilitación para el rubro cosmético por parte de la firma Laboratorio Norteño S.R.L. y que no está habilitado bajo el legajo N 3786". Ante esto, el organismo publicó: "Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de cualquier producto elaborado por Laboratorio Norteño S.R.L. Las Dalia Catamarca, hasta tanto obtengas las autorizaciones pertinentes para elaborar y distribuir sus productos en la República Argentina”.