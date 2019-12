Evo Morales llegó al país y permanecerá en condición de asilado político

Apenas 24 horas después de la asunción del nuevo gobierno de Alberto Fernández, el exprisidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a la Argentina procedente de Cuba.

El exmandatario boliviano aterrizó en Buenos Aires ayer, según confirmaron fuentes oficiales.

El canciller Felipe Solá manifestó que el presidente depuesto del país andino se quedará en el país como refugiado. “Le he dado asilo para que entren al país, pero está firmando ahora el pedido de refugio, que es una condición diferente. Y la debe aprobar el Ministerio del Interior. La diferencia entre el asilo y el refugio es que este último está normado. En cambio, el asilo no tiene normas, no está reglamentado”, indicó el canciller en declaraciones radiales.

Tras renunciar a la presidencia de Bolivia el 10 de noviembre, en medio de protestas generalizadas, Evo Morales abandonó el país y se trasladó rápidamente a México, donde recibió el asilo político “por razones humanitarias”.

El reconocimiento como refugiado, el expresidente boliviano, al igual que cualquier otro beneficiario del estatuto, tendrá derecho a: no ser devuelto, expulsado o extraditado al país donde su vida, integridad, libertad o seguridad estén en peligro. Permanecer y transitar libremente en el país. Acceder a los sistemas públicos de salud, educación y a trabajar legalmente. No ser discriminado por ninguna razón (color de piel, situación social, creencias religiosas, género u orientación sexual, nacionalidad, opiniones políticas, etc.). Reunificarse con sus familiares en caso de ser reconocidos como refugiados. Practicar libremente su religión.

Además, estará obligado a: Respetar las leyes nacionales, provinciales y municipales. Respetar a las personas, entidades, organismos públicos y privados. Decir la verdad y ayudar a esclarecer los hechos invocados y los motivos personales en que se basa su solicitud.

Diferencias entre asilo político y refugio

A diferencia del asilo político, que es otorgado por los gobiernos a individuos de otros países sin necesidad de justificar la decisión y en corto tiempo para proteger su integridad física, el estatuto de refugiado es más abarcativo en sus causales, tiene un carácter humanitario y se deben argumentar las razones para otorgarlo, tras lo cual el beneficiario goza de mayores derechos y obligaciones.