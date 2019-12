Leguizamón: “El hockey casi no existía y hoy se levantó mucho”

El hockey mostró un gran crecimiento este año, luego de varios con poca actividad y conflictos internos. Por eso, por la actividad y las cosas que se hicieron este año, el hockey está teniendo su reconocimiento.

La dirigente que se hizo cargo de esta reestructuración fue Lorena Leguizamón, que por el trabajo hecho junto a la comisión recibió la nominación del Círculo de Periodistas Deportivos para que el hockey esté entre los tres deportes que competirán para el deporte del año.

En diálogo con LA UNION, la presidente de la Federación, Leguizamón, habló de la nominación y de lo que se viene trabajando: “Es una alegría inmensa. Muy orgullosa, de verdad. El no estar en esta fiesta del deporte varios años y que haya dejado de existir casi y que hoy sea reconocido y esté perfilada a ser deporte del año me pone más que feliz”. Y agregó: “Yo soy la cara visible, pero detrás está la comisión que también deja sus cosas de lado para trabajar por este deporte que amamos”.

Siguió: “Este año, se deja la vara muy alta. Saber que la Federación puede llegar a gestionar y a organizar al nivel más alto y poder insertar el hockey catamarqueño que tiene un gran nivel. Este año hacemos un resumen y decimos que estamos bien institucionalmente y, por eso, podemos crecer y seguir haciéndolo”.

Se hizo cosas importantes: “Este año, tuvimos un Regional de clubes acá en Catamarca y el año que viene vamos a tener un Regional de clubes y un Regional de seleccionados Sub 14. Eso también nos enorgullese, tener actividad en las categorías de Inferiores. Si no tenemos Inferiores, no podemos seguir existiendo. Eso se visibiliza en lo competitivo y no en el desarrollo deportivo”.