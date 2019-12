Salta Central entrenó y ya piensa en la Promoción

Ayer, el plantel de Salta Central tuvo su último entrenamiento en su predio, de cara al partido del sábado por la promoción ante Juventud. Los jugadores tuvieron la práctica a cargo del entrenador Juan Carlos Gómez, que probó el equipo para el sábado.

En primer lugar, los jugadores trabajaron en espacios reducidos para la entrada en calor y luego, tuvieron un “picado” entre los posibles titulares y suplentes. En el once inicial hubo algunas ausencias, pero que estarán el sábado. Uno de los que estuvo, pero no practicó fue el arquero Aldo Arias, por un golpe en el pie. El otro que no entrenó fue Rodrigo Nieva, pero fue para preservarlo y estará el sábado. El que también será titular y vuelve de una lesión es Alejandro Carrizo, que no estuvo en la práctica, pero será de la partida ante Juventud.

La defensa titular no se toca. Por derecha, estará Cristian Salcedo, la zaga central estará compuesta por Bruno Coria y Nahuel Cuello y por izquierda actuará Valentín Barrionuevo. En el mediocampo, los tres serán Braian Olivera por derecha, Federico Barros dentro y por izquierda Alejandro Carrizo.

El enganche será Rodrigo Nieva y los delanteros, Franco Contreras y Kevin Medina. De esta manera, el entrenador tiene pocas dudas, de cara al partido ante “El Divino”.

Así, pasado en limpio, el equipo titular será con: Aldo Arias; Cristian Salcedo, Bruno Coria, Nahuel Cuello, Valentín Barrionuevo; Braian Olivera, Federico Barros, Alejandro Carrizo; Rodrigo Nieva; Franco Contreras y Kevin Medina.