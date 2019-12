Osep: amplían el horario de atención al público

Desde la obra social informaron que a partir de este viernes 13 de diciembre, el horario de atención de Casa Central se amplía.

Según informaron, la atención será de 7 a 14 horas. También aclararon que es prioridad de la institución la atención al afiliado, en especial a las personas con discapacidad, jubilados, embarazadas y afiliados del interior.

Malestar empleados

El director de la Obra Social de los Empleados Públicos, Norberto Bazán, no habría iniciado su nueva función con el pie derecho, por lo menos con los trabajadores y desde la visión de ellos.

El ex titular del SAME llegó pasadas las 7 de la mañana a la Casa Central de la obra social y al ingresar, no habría gustado a los empleados el trato que utilizó para pedirles que atiendan al público.

Algunos dicen que lo hizo de manera prepotente, en uno de sus primeros días al frente del organismo.