Horóscopo del día jueves 12 de diciembre de 2019

ARIES - Posees una inclinación obvia hacia la ayuda a los demás, pero hoy el aspecto en juego será pensar en ti mismo/a. Y esto es bueno. Después de todo el trabajo que has hecho últimamente te mereces alguna recompensa. Si nadie te necesita próximamente, date el gusto con una recompensa que te agrade, como un día de descanso y recuperación.

TAURO - Por algún tiempo has estado en el proceso de cambiar campos, especialmente en tu vida profesional. Nadie te obliga a hacerlo, lo haces por propia noción. Y lo que es mejor, lo haces utilizando tus recursos personales que nunca imaginaste fueran tan reales y efectivos. Simplemente creíste que la vida no podía ser así. ¡Le debes agradecer a la energía astral!

GÉMINIS - Con la alineación planetaria actual, estarás de humor para estar alrededor de objetos históricos u otro tipo de obras de artes. Desearás visitar un museo o galería. O disfrutarás de un concierto musical o simplemente de caminar por un distrito antiguo de la cuidad para admirar la arquitectura de las construcciones. Permítete absorber toda la belleza. ¡Necesitarás de esta inspiración!

CÁNCER - Dada la energía astral de este día, hoy necesitarás comunicarte con una alma gemela. Será importante tener a alguien en tu vida que comprenda tu verdadero ser. En estos momentos desearás hablar con algún amigo cercano o con tu pareja. Tendrás pensamientos que desearás compartir o ideas por las que sientes emoción. ¡Ábrete a esta persona y pronto te sentirás mejor!

LEO - A veces sólo vives el día a día, yendo de un evento al siguiente. No siempre piensas acerca del significado superior de tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Vives tus sueños? ¿O de alguna manera has perdido el rumbo? Hoy es un buen día para preguntarte estas cuestiones. La energía celestial te incentivará a parar y observar tu vida. La meditación puede servir de guía.

VIRGO - Según la alineación celestial, hoy estarás en un estado mental consiente. Estarás de humor para leer literatura que te inspire. O encontrarás placer en escuchar música clásica o antiguos álbumes de jazz. Necesitarás rodearte de energía positiva para sentir la positividad y la armonía del mundo. Date tiempo y espacio para gratificarte de manera que tu espíritu tenga la posibilidad de renovarse.

LIBRA - El pronóstico de hoy es atractivo. Con la alineación astral actual, puedes esperar una coordinación y un trabajo en equipo excelentes en el trabajo. Aprovecha este aspecto para poner tu dinero a trabajar porque el mismo aspecto regirá tu vida financiera. Si debes complementar cualquier inversión de este mes, hoy será un buen día para hacerlo.

ESCORPIÓN - La energía astral en juego te servirá para bajar las cortinas de la escena de la batalla. Estás cansado/a y has estado funcionando durmiendo muy poco. Pareciera que en este momento estás sobrecargado/a en casi cualquier área. Aprovecha este período de clama para relajarte. Haz lo que más disfrutas, aunque signifique dormir una larga siesta.

SAGITARIO - Finalmente ocurrirá que abandones algunos de tus proyectos profesionales y te “liberes” de ciertos contratiempos en el trabajo. Pareciera que todos tus esfuerzos del pasado fueran saldados. Los cuerpos astrales hoy se realinearán y estos cortes con el pasado comenzarán a parecerte naturales. Verás que hiciste lo correcto al dejar algunas cosas detrás.

CAPRICORNIO - Hoy será un día bastante feliz para ti. Y será menos solitario que los días anteriores. Conocerás personas nuevas en el trabajo que hablarán contigo sobre participar en proyectos futuros. Las posibilidades para el desarrollo serán múltiples, así como también tus responsabilidades. Tienes que agradecerle a la alineación de los cuerpos astrales.

ACUARIO - No es muy fácil cambiar la filosofía que uno tiene. Quizás la parte más difícil es experimentar momentos cuando acciones pasadas ya no parecen justificarse. Así, es difícil cambiar las viejas creencias. Como eres incapaz de parar abruptamente, continúas haciendo lo de siempre, aunque ya no creas en lo que haces. Esto no tiene demasiado sentido, ¿verdad? Esto es lo que la orientación del día intenta decirte.

PISCIS - ¡El punto de vista de este día es excelente! Sólo que necesitas darle a tu moral un empuje. Has gastado definitivamente mucha energía últimamente eliminando las incertidumbres de tu vida, especialmente en el trabajo. Extrañas un clima de paz y seguridad, de hecho, lo necesitas para prosperar. Afortunadamente, de vez en cuando tienes un día como hoy para incentivarte. ¡Tu determinación nunca cederá!