Desde el SOEM, denuncian amenazas y compra de voluntades para “quebrar” el paro

Ayer, se cumplió la segunda jornada consecutiva del paro por tiempo indeterminado que lleva adelante el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), a pesar de que desde el municipio capitalino se avanzó con la resolución de buena parte de los reclamos del gremio.

Si bien desde el SOEM sostienen que “la gente sigue firme” con la medida de fuerza, admitieron que ayer hubo un porcentaje mayor de trabajadores que decidieron no adherir al paro. En ese sentido, el secretario general del gremio, Walter Arévalo, explicó que se trata de empleados que fueron amenazados o que son punteros políticos que responden al oficialismo. “Hubo compañeros que salieron a trabajar, pero la mayoría son punteros políticos y gente que entró hace poco. Pero eso no molesta, no estamos en contra de los que quieren trabajar, no estamos haciendo ningún bloqueo ni nada por el estilo”, indicó Arévalo respecto de los trabajadores de Higiene Urbana que realizaron la recolección de residuos en medio del paro convocado por el sindicato.

“Los funcionarios se dedicaron a amenazar a los compañeros, pero la gente sigue firme. Hay trabajadores que comenzaron a salir, pero es por extorsión de la patronal, amenazas de dejar gente sin trabajo”, insistió, en diálogo con LA UNION.

A su vez, acusó al Ejecutivo de intentar comprar voluntades de los delegados gremiales para debilitar el paro. “Hubo una jugada que está por afuera de los buenos modales y convivencia que tienen que tener las instituciones, ya que hubo ofrecimiento de plata para los delegados para que quiebren la protesta” denunció el gremialista y anticipó que hoy habrá una Asamblea General donde “se les va a informar a los trabajadores las actitudes que está tomando el Ejecutivo, como esto de ofrecer plata a los dirigentes sindicales para quebrar la protesta”.

En esa línea, especificó que la asamblea se realizará a partir de las 10 de la mañana y en ese ámbito se decidirán los pasos a seguir, entre los que figurará nuevamente la propuesta de realizar un corte en la Ruta Nacional 38.

Consultado por las soluciones en las que avanzó el Ejecutivo, Arévalo reconoció que efectivamente hubo avances, pero cuestionó que se tratan de imposiciones y no de acuerdos realizados con el SOEM. “No están acordando con nadie. Ese es el gran problema, ellos imponen cómo, cuándo y por quién y el gremio es con el que tienen que firmar un acta, llegar a un acuerdo. Les guste o no les guste, a mí también me eligieron democráticamente los trabajadores”, sostuvo el gremialista.