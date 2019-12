Romero: “Era la pelea que esperaba para seguir creciendo”

El próximo 28 de diciembre, la recreína Nazarena “Capricho” Romero se medirá ante la bonaerense Laura Griffa, por el título Argentino Supergallo que se dará en Zárate, Buenos Aires. La catamarqueña ya se prepara para el combate y, en diálogo con el programa Botineros Diario, habló de todo.

Comenzó diciendo: “Hacía mucho que estaba esperando una pelea como esta ante una gran rival. La verdad que necesitaba una pelea así para seguir creciendo”.

Sobre su preparación: “Estoy muy bien preparada. Va a ser una gran pelea y vamos a poder tirar los 10 rounds en una categoría, donde me siento bien y fuerte y tengo mis nocaut”. Y agregó: “Con el peso no hay ningún problema, no me cuesta darlo”.

Se viene una pelea larga: “Siempre hay que prepararse para una pelea larga. Me va a tocar una boxeadora que está físicamente bien y ella tiene mucha más experiencia que yo”.

Cómo se dio en la pelea: “Esto no me tomó de sorpresa. Las dos fuimos avisadas de la posibilidad hace dos meses y bueno se concretó y nos preparamos bien”.

Cerró: “Ella, con la experiencia que tiene, me va a querer llevar por delante, pero yo no me voy a dejar llevar por delante. Voy a tratar de hacer mi pelea. Esto me va a servir para crecer”.