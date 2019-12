Nación todavía no dio a conocer los nombres de quienes ocuparán los cargos en las delegaciones nacionales

A horas del inicio de la nueva gestión nacional a cargo de Alberto Fernández, las autoridades responsables de organismos nacionales en Catamarca ya se encuentran cerrando la gestión.

Así es el caso de los delegados del PAMI, INADI, Derechos Humanos, Desarrollo Social, Agencia Territorial, ANSES, Agricultura Familiar, entre otros.

Por su parte, la delegada del INADI, María Luisa Moreno, se despide con un balance de sus cuatro años de gestión en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). En relación al trabajo realizado, Moreno manifestó que: “Me parece muy importante compartir el trabajo de los 4 años de gestión, de trabajo intenso junto al equipo de esta delegación, donde nos ocupamos incansablemente para lograr que las personas se apropien de un organismo tan importante como lo es el instituto”.

Dentro de los diferentes ejes de trabajos que realizaron se destacan: educación, discapacidad, diversidad sexual, género, migrantes, jóvenes, pueblos originarios, diversidad religiosa, generando múltiples actividades, proyectos de ley, ordenanzas, capacitaciones, gestionando al mismo tiempo, la incorporación de dos personas con discapacidad para que pudieran trabajar en la delegación.

PAMI

Por su parte, Luis Fadel, titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), comentó que hasta el momento no tiene definiciones de quién ocupará su lugar en la institución, pero que, por lo pronto, se están realizando los balances de la gestión, cierre de ejercicio, entre otras cosas. “Hasta el momento, yo tengo que permanecer hasta que desde Nación nos digan. Tengo la firma digital y no se puede suspender la gestión hasta que no esté el nuevo titular”, aclaró Fadel.

A su vez, Fadel expresó que queda pendiente la nueva sede del organismo por Avenida Güemes, al lado de AFIP y dijo que “dejamos el PAMI totalmente saneado. Con las prestaciones al día, sin deudas. Este año fue muy importante para el instituto, teniendo en cuenta que es la obra social más grande del país”.

En relación a las prestaciones, el funcionario expresó que “Estamos al día con todos los prestadores, no hay deudas, solo las actuales del día a día. Estamos haciendo la entrega de los insumos necesarios. Estamos trabajando con el Correo Argentino para ello y tenemos un acuerdo muy importante para la compra de medicamentos, donde incluso participan las obras sociales más importantes del país. Esto abarató los costos y mejora el servicio. Seguimos con la entrega de medicamentos gratuitos para los jubilados y con importantes descuentos. Se implementó el nuevo sistema con los nuevos carnés, que también facilita la atención”.