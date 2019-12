Se hizo una fecha de Infanto-Juvenil en Ajedrez

La Federación Catamarqueña de Ajedrez hizo disputar el pasado sábado 7 del corriente, en instalaciones de UTHGRA ubicada en calle Prado 415, el Campeonato Provincial Infantil y Juvenil Absoluto de Ajedrez 2019, para las Categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 20.

La prueba estuvo arbitrada por el AN Profesor Luis Jalil, y dirigida por el Dr. Maximiliano Portero.

Campeones Absolutos Catamarqueños de Ajedrez en cada categoría:

Categoría Sub 8: Olima Carabus, Salvador - UTHGRA.

Categoría Sub 10: Tolosa, Lautaro - UTHGRA.

Categoría Sub 12: Guananjay, Ulises - Circulo de Obreros.

Categoría Sub 14: Menendez, Joel - Club Social 25 de Agosto.

Categoría Sub 16: Vélez, Leonel - Circulo de Obreros.

Categoría Sub 18: Salgado, Kevin - Circulo de Obreros.

Categoría Sub 20: Nieva, Sebastián - Club Social 25 de Agosto.