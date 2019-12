A los 83 años, murió Santiago Bal

Estaba internado desde julio y había sido inducido a un coma farmacológico. "Me dejó para siempre", dijo Carmen Barbieri que confirmó la triste noticia.

Santiago Bal fue un referente del teatro, el cine y la TV. En más de 50 años de trayectoria se desempeñó como actor, autor y humorista del teatro de revista.

Este verano encabezó la obra Nuevamente Juntos en Mar del Plata pero, desde que regresó, su salud se complicó y fue trasladado al IMAC, el Instituto Médico de Alta Complejidad, donde murió.

Bal nació en Buenos Aires el 5 de enero de 1936. A los 18 años comenzó a estudiar ingeniería y, en paralelo, daba clases de matemática y física en un colegio. Al poco tiempo, ingresó a la orquesta de la Universidad como violinista.

“Empecé en mi profesión en un lugar de mucha categoría, entonces mis padres no patalearon. Ellos no quería que abandone mis estudios. Después pasé a un lugar de menos categoría, más popular, y no les gustó”, detalló en una entrevista al recordar sus inicios.

En a fines de la década del ‘60, Bal dio sus primeros pasos como capocómico junto a Alberto Anchart. Esa dupla humorística fue un verdadero éxito que fue creciendo año a año. Al comienzo, realizaban shows en Buenos Aires y en el interior del país, pero luego fueron incorporando integrantes y conformando una compañía, con un cuerpo de ballet, orquesta en vivo y el vestuario del icónico diseñador Paco Jamandreu.

Siempre se lo vinculó a figuras del ambiente artístico, aunque su primera pareja, María Isabel Andina, mamá de Mariano, su primogénito, no estaba relacionada con la farándula. Tras su primera desilusión amorosa, Bal conoció a Thelma del Río, de quien se separó tras mantener un romance en secreto con Silvia Pérez en 1978, la madre de su única hija mujer, Julieta.

Sin embargo, al poco tiempo, el humorista fue diagnosticado con cáncer. Bal y Pérez rompieron, y Thelma decidió cuidarlo durante su tratamiento. Todo parecía indicar que le habían dado una nueva oportunidad al amor, pero la relación finalizó de forma abrupta cuando Bal le fue infiel con Carmen Barbieri, con quien se casó en 1986. El 4 de octubre de 1989 nació el único hijo de la pareja, Federico.

De la mano de Carmen protagonizó un gran variedad de espectáculos. Vedetísima, Fantástica, Bravísima, Barbierísima, La gran revista de Mar del Plata fueron algunas de las obras que encabezaron juntos. El 7 de septiembre de 2011 pusieron fin a 25 años de relación tras los rumores de infidelidad del capocómico con una integrante de Bravísima, Ayelén Paleo.

El tiempo pasó y en 2014 Bal sufrió una descompensación, debió ser internado por una enfisema pulmonar en el Instituto Médico de Alta Complejidad de Buenos Aires y quedó al borde de la muerte. Pese a que estaban separados, Barbieri lo acompañó durante su recuperación y, poco a poco, fueron entablando de nuevo el vínculo.

En 2019, cuando logró su completa mejoría, Bal firmó contrato con el productor Guillermo Marín, Carmen Barbieri y Federico Bal para la obra Nuevamente juntos. Después de dos temporadas con ese espectáculo, el 20 de abril de 2019 el humorista anunció su retiro de los escenarios.

"Me despido con el espectáculo que siempre soñé, con este género que tantas satisfacciones supo darme a lo largo de mi vida, y luego de haber tenido el enorme placer y honor de ser dirigido por mi hijo. Siento, además, que le paso la posta a los mejores: Carmen y Federico", fueron las palabras que el referente de la calle Corrientes expresó en ese entonces para decir “adiós” y bajarse de las tablas.