Catamarqueño destaca la ayuda de la gente y pide que no se corte la cadena de asistencia

En diálogo con LA UNION, Hugo Ovejero destacó el aporte solidario de la gente que hace posible sostener los gastos que demandan la internación de su esposa María Simona del Valle Sacchet, quien se encuentra internada en el Hospital Padilla de la vecina provincia de Tucumán.

Ovejero reclamó la falta de respuestas y compromiso por parte de distintos organismos estatales, entre los que mencionó a la Cartera Sanitaria y al SAME. Confirmó que no tienen obra social y dijo que actualmente él se encuentra sin trabajo.

“El 28 de octubre mi esposa fue operada en Tucumán. Cuando nos dieron el alta, volvimos a Catamarca. Pero en el viaje mi esposa sufrió severas complicaciones de Salud, peligrando su vida. No me olvido más lo que tuvimos que pasar. Dos días después de aquel viaje, mi esposa comenzó con complicaciones y su estado de salud empeoraba con el paso de las horas. Recuerdo que llame al SAME para solicitar la ambulancia y cuando vinieron a casa, la enfermera que la atendió, porque no había medico en la ambulancia, nos aconsejó esperar un poco. Nos dijo que si continuaba el dolor de la cabeza recién llevarla al Hospital San Juan Bautista”, comentó Ovejero.

Continuando con el relato, Ovejero dijo que ante el cuadro crítico que presentaba su esposa, volvió a llamar al SAME, pero la respuesta fue que la ambulancia no puede atender dos veces en un mismo día al mismo paciente. “Ante la desesperación, me fui a la Policía, y desde allí logramos que viniera al ambulancia del SAME. Fuimos al Hospital San Juan y nos atendió un neurocirujano, pasaron muchas cosas en el intervalo. La falta de elementos para poder intervenir quirúrgicamente a mi esposa fue por lo que decidí traerla hasta Tucumán. Llegamos a Tucumán por nuestros propios medios, porque no hacen traslado los feriados y justo esa fecha era feriado. La operaron tres veces y mi esposa, de a poco, se recupera”, comentó el hombre.

Por otra parte, Ovejero hizo una pausa en su relato para expresar su agradecimiento a la gente que solidariamente lo ayudó depositando la voluntad en la caja de ahorro.

“He intentando por todos lados conseguir ayuda, pero fue imposible. Los políticos estaban de campaña. Tengo una enorme gratitud con la gente que me ayudo a mí y mis tres hijos. Con el dinero, pude comprar las vendas y algunos medicamentos. Lo que sí me gustaría pedir es que no se corte la ayuda para mis hijos, cualquier aporte es valioso. No he recibido nada del Estado y estoy sin poder trabajar hasta que mi esposa mejore. El aporte de los trabajadores de los medios ha sido un bálsamo para mi familia. A Catamarca le falta Salud, pero la solidaridad de la gente es enorme. Muchas gracias a los que se comunicaron (3834 -054248) para ayudar” concluyó Ovejero.