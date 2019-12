Votaron cerca de 35 mil socios en Boca y los resultados se conocerán cerca de las 23

Boca hoy puede cerrar el año siendo el único líder del certamen: juega a las 19:40 contra Rosario Central en Arroyito correspondiente a la fecha 16 de la Superliga. A esa hora, los socios ya habrían elegido al nuevo presidente de la institución, en un período que se extenderá hasta diciembre de 2023. De los 87 mil votantes habilitados para participar de los comicios, ya votaron más de 35.000. A las nueve de la mañana se inauguró la elección que tuvo en la previa la confrontación entre el oficialismo y la oposición, con la intervención del ídolo Juan Román Riquelme.

Se elige presidente en Boca después de dos gestiones consecutivos de Daniel Angelici. El candidato oficialista Christian Gribaudo tiene el desafío de sostener el poder ante la ofensiva de Juan Román Riquelme de apoyar la candidatura de Jorge Amor Ameal

La lista oficialista bautizada “La mitad + Vos” postula a Christian Gribaudo para la presidencia y a Juan Carlos Crespi como vice en el plan de suceder a Daniel Angelici y garantizar la continuidad de la línea que instauró el ex presidente Mauricio Macri. Tendrá una difícil misión de sostener el gobierno ante la decisión de Riquelme de respaldar la candidatura de Jorge Amor Ameal para la presidencia del club. La lista “Identidad Xeneize” postula a Mario Pergolini para ejercer como vicepresidente y al ex número 10 para manejar el fútbol. La tercera lista que compite es la que integra la fórmula de José Beraldi y Royco Ferrari, dos hombres desvinculados del oficialismo, bajo el nombre “Volver a ganar”.

Se instaló una carpa gigante en el estacionamiento de la Bombonera para albergar las 143 mesas habilitadas

Una carpa gigante de 320 metros de largo está instalada en el playón de estacionamiento de la Bombonera, donde más de 30 mil socios se acercaron a votar al próximo presidente. Con más de un centenar de efectivos policiales y seguridad privada, personal de bomberos, socorristas y dos ambulancias con departamento médico a disposición, se inició el desarrollo de las elecciones en Boca. Más de 87.000 socios activos son los que están en condiciones de ingresar al cuarto oscuro en alguna de las 143 mesas habilitadas para los comicios. De acuerdo a cómo se desarrollan los comicios, con demoras en el sistema, aglomeración de gente y tensiones, se augura una jornada de elección extensa.

La votación comenzó con unos minutos de demora por falta de fiscales y porque el sistema estuvo caído. En la carpa había tres mil personas haciendo fila frente a las mesas. Los apoderados de cada lista se reunieron y decidieron que se tome el voto en planillas. Recién cuando volvió a funcionar el sistema, cargaron los datos de manera manual. Las complicaciones en el sistema informático se resolvieron pasadas las once de la mañana, cuando la multitud se agolpaba y el malestar crecía.

A las 9:20, el presidente saliente Daniel Angelici había ingresado a la carpa para emitir su voto. Cinco minutos después, votó Juan Carlos Crespi, candidato a vicepresidente por el oficialismo. A la hora de haberse iniciado los comicios, Ameal denunció una serie de irregularidades: caída del sistema y boletas truchas con la cara de Riquelme. Fue el mismo Riquelme, quien en diálogo con los medios agolpados en la Bombonera, apuntó contra el oficialismo: “Es una cosa única que en una hora hayan votado diez minutos. Vamos a tener un día que el sistema se va a caer cien veces, van a sacar todas nuestras boletas. Cuando las cosas se quieren hacer bien, se hacen bien".

El candidato a vicepresidente segundo por el espacio “Identidad Xeneize” se refirió a las irregularidades en los comicios: “Pararon la votación tres veces, dijeron que se les cayó el sistema, se quedaron sin sobres. Es la única manera que pueden ganar, haciendo trampa”. Agregó que estos inconvenientes no le sorprenden porque “son tramposos, todo se sabe en la vida” y pidió por la presencia de Mauricio Macri: “Si el Presidente de nuestro país es hincha de Boca, como dice, él tendría que estar acá y poner a los mejores en cada lugar para que sea una fiesta".

También se pronunció Mario Pergolini sobre las complicaciones en la emisión del voto que denunció parte de la oposición: “Está lleno de chiquiteces. Da la sensación que no quieren que la gente vote”. Horas después, Crespi, candidato a vice por parte del oficialismo, salió a responder sobre las quejas en las demoras del sufragio: “Vino a votar a una elección de Boca, no fue a hacer la cola para tomar la hostia en una iglesia. ¿Esperaba una señorita que lo llevara y le diera un sánguche?", dijo en diálogo con TyC Sports. Luego, prefirió bajar las tensiones y no incrementar la grieta.

Pasadas las once del mediodía, más de nueve mil socios habían emitido su voto. Entre ellos, el nuevo Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini. También estuvieron en la carpa, Guillermo Cóppola y ex jugadores del club como Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Sebastián Battaglia, todos cercanos a Juan Román Riquelme. Con el correr de los comicios, la situaciones de irregularidad que la oposición había cuestionado públicamente mermaron: el sistema empezó a funcionar correctamente y el trámite de votación se agilizó.

La concurrencia superó los 20.000 votantes después de las 12:30 del mediodía. Gribaudo respondió las acusaciones una hora después en diálogo con TN. En sintonía con la posición de Crespi, relativizó el colapso de la carpa, las colas interminables y las demoras: “Como toda elección y hay mucha participación, no venís y votas en cinco minutos, a veces hay que esperar media hora, cuarenta minutos". Respondió a las irregularidades: “La cantidad de mesas que se fijaron y la carpa que se armo lo definió la Comisión Electoral que es un organismo independiente en donde había representantes de las tres listas. Ahora, si venimos a crear sospechas, estamos faltando a la verdad", dijo y agregó: “Hay que evitar crear climas raros, gran parte de la campaña hubo muchos antagonismos, ganas de pelear y generar sospechas. Estamos en La Bombonera, los hinchas de Boca están votando y esto es espectacular”.

Berardi, voz de una oposición menos beligerante, opinó que se podría haber mejorado el sistema de votación con la colocación de más mesas. “Me ha parado mucha gente, con problemas para votar teniendo la cuota al día que no los dejaban pasar”, expresó.

A las 14:20, Juan Román Riquelme ingresó a la carpa para emitir su voto. Acompañado de canciones en contra de Angelici y del grito “Riquelme es de Boca y de Boca no se va”, revolucionó el recinto. Se retiró escoltado por una multitud y cantando “Dale Bo”.

Ya se superó el récord de votantes del fútbol argentino y de Boca. En las elecciones de 2015 en las que fue reelecto Angelici con el 43,7% de los votos, eligieron presidente más de 26 mil socios. A una hora del cierre de los comicios ya habían votado más de 35.000. “Todavía no hay números, no antes de las 23 horas estarán los resultados finales”, señaló el secretario general Carlos Aguas.