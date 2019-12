Con la presencia de Alberto Fernández, se inauguró el Parque Urbano Raúl Ricardo Alfonsín

Con la presencia del electo presidente, Alberto Fernández, y ante una multitud, se inauguró esta tarde el Parque Urbano Raúl Ricardo Alfonsín, en el predio del exservicio penitenciario provincial.

El acto estuvo encabezado por la gobernadora Lucía Corpacci; el dobernador electo, Raúl Jalil y el vicegobernador electo, Rubén Dusso; el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero; el presidente provisorio del Senado, Oscar Vera; legisladores provinciales y nacionales, autoridades comunales y demás funcionarios del gobierno provincial. También estuvieron presentes el gobernador de la Rioja, Sergio Casas y el gobernador electo de La Rioja, Ricardo Quintela, y la referente del Movimiento Nacional Alfonsinista, Carmela Moreau.

Además, participaron legisladores de la Unión Cívica Radical: Marita Colombo, Thiago Puente, Natalia Herrera, entre otros.

En primer término, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, expresó su beneplácito por la visita de Fernández. “Bienvenido a esta ciudad presidente electo de todos los argentinos, Alberto Fernández. En unos días, Alberto va a ocupar la mayor responsabilidad. Quiero decirle que aunque usted aún no asumió, ya les devolvió la esperanza a los argentinos. Queremos decirle que somos conscientes del país que va a recibir. Uno de cada dos niños es pobre, hay 55 por ciento de inflación, las economías regionales están devastadas. Es una escandalosa deuda que deja el gobierno saliente”, expresó.

Al mismo tiempo, el flamante intendente añadió: “Le digo, compañero, que confiamos mucho en usted. Sabemos de este desafío que usted va a enfrentar, sabemos que es un hombre de diálogo, de consenso, y que construye sin exclusiones. Cada vez que me preguntaban en esta campaña, les decía que Alberto va a ser un amigo de todos los catamarqueños”.

Por otro lado, el jefe comunal capitalino resaltó la figura del ex presidente radical. “Raúl Alfonsín es, para mí, un demócrata que debe estar feliz porque los argentinos vamos a cumplir casi cuatro décadas de democracia, y mucho de eso le debemos a él. Y no olvidemos que este reconocimiento viene de un gobierno peronista”, destacó.

Por último, celebró la construcción de la obra, “porque es la última que va a inaugurar Lucía, que fue un orgullo de Gobernadora. Podemos estar días hablando de las obras que inauguró ella, y que siempre tuvieron un sentido de igualdad. Y no hay inauguración que sea más equitativa que la de un Parque Urbano. Gracias Lucía por dejarnos una provincia mejor”, finalizó.

En tanto, el gobernador electo de la provincia, Raúl Jalil, agradeció la visita presidencial y resaltó la figura de Alberto Fernández al asegurar que le devolverá al pueblo argentino la esperanza, el desarrollo y el crecimiento. “Quiero darte la bienvenida a Catamarca, Alberto, a dos días de asumir como presidente de todos los argentinos, es un gesto que nos hace muy bien a todos porque tenemos la certeza de que tu mirada del norte argentino va a ser distinta” señaló.

“Sabemos que vienen tiempos difíciles porque va a ser muy complejo remontar esta crisis, pero también tenemos la confianza en Alberto para construir diálogo y los caminos que devuelvan al país a la senda del desarrollo y el crecimiento”, añadió el gobernador electo, y remarcó: “Hemos ganado una elección con un frente que integran más de 30 partidos: el socialismo, los movimientos sociales, el peronismo, entre tantos otros. Nosotros nos comprometemos a cuidar este espacio y seguir edificando el diálogo”.

Asimismo, Jalil valorizó la obra pública de la gestión de Corpacci. “Quiero destacar las obras que ha hecho Lucía con su equipo en todos estos años, y quiero asegurarles a todos que este perfil de la obra pública va a continuar, con más escuelas y obras de infraestructura que le mejoran la calidad de vida a los catamarqueños”.

A su turno, la gobernadora Corpacci remarcó el “placer enorme” de recibir al electo presidente Alberto Fernández. “Decirle a usted querido presidente, antes que asuma en 48 horas, es un placer. Hoy es un día particular. Hace una semana que ando apretando los dientes para que no me gane la emoción. Venía haciendo ese ejercicio y hoy vivo una convivencia democrática plena. Tenemos dos gobernadores, como Casas y yo y al lado dos gobernadores que asumen en 48 horas, el compañero Quintela y mi amigo Jalil. Un intendente que deja de ser como Raúl y otro que ya es como Gustavo”, comenzó la jefa de Estado.

En este contexto, remarcó la unión entre peronistas y radicales para llevar a cabo el acto de inauguración. “Tenemos al lado de compañeros justicialistas a los representes del movimiento alfonsinista, estamos sentados diputados y senadores oficialistas y de la oposición. Me alegra mostrarle al país que somos capaces de compartir”, subrayó.

La mandataria remarcó que el nombre de Raúl Alfonsín se definió porque, “teníamos una deuda con aquel que realmente fue quien le devolvió al país la esperanza de la democracia. Recuerdo, que siendo joven y peronista fuimos con nuestros amigos a la plaza a defender la democracia, aunque fuera él un presidente radical. Si hay algo que aprendimos los argentinos, es que por más de nuestras diferencias, tenemos que defender la democracia. Tenemos que estar muy atentos y apuntalar hasta el último momento los gobiernos. No vamos a permitir nunca más que se cambien los gobiernos con otra cosa que no sean los votos”.

Por otro lado, la gobernadora aseguró estar sorprendida por el acompañamiento de la gente a su cierre de mandato: “Imaginé terminar mi gobierno de muchas maneras, pero no pensé que sería de forma tan buena, con tanta gente y con Alberto, que viene a decirnos que va a acompañar al gobernador en lo que se viene”.

Para finalizar, Corpacci remarcó lo realizado por su equipo de gestión es estos ocho años. “Hemos hecho cientos de escuelas rurales, cientos de kilómetros de rutas, puentes. Pero si hay algo que a mí me ha marcado, es el apretón de manos de la gente; la carita de los chicos, que por primera vez conocen la Capital y pueden pasar una semana en el CIIC (Centro de Integración e Identidad Ciudadana); los jóvenes que tiene una residencia universitaria a donde venir porque son del interior; los alumnos que en nuestra provincia no van a dejar de estudiar porque tienen el boleto de colectivo gratuito. Podría también agradecer por muchas cosas, pero por sobre todo quiero agradecer que pudimos formar un equipo en el que no hubo mejores ni peores, trabajamos todos juntos, con el gabinete, con los intendentes y fundamentalmente con la gente. Porque quisimos dar respuesta a la demanda de ustedes”, sintetizó.

“De lo que estoy orgullosa es que nunca tuvimos enemigos personales. Eso es la democracia, poder trabajar juntos para el bien del país y de la provincia. Y esta plaza se llama así porque Raúl fue el primer presidente después de la dictadura. Aquí se incluyen jóvenes, ancianos y eso es la democracia. Las cosas no cambian de la noche a la mañana, se destruye fácil, pero se construye poco a poco. Alberto, que no haya más presos políticos ni persecuciones, para que recuperemos el verdadero Estado de Derecho para todos los argentinos. Gracias por estos ocho años”, concluyó.

“Estoy feliz de estar en Catamarca”

El cierre estuvo a cargo del presidente electo de la Nación, Alberto Fernández, que a horas de asumir, sostuvo estar agradecido por el reconocimiento de los catamarqueños.

“Estoy feliz de estar en Catamarca y en el norte argentino tan maltratado y olvidado. Cuando días atrás recibía a Lucía en Buenos Aires, donde fue a ordenar su nueva función, ella me dijo: “el 7 vamos a inaugurar la Plaza”. Y me dijo si la podía acompañar, y no dudé un segundo. Por eso, el que tiene que decir gracias a Catamarca soy yo. Gracias por acompañarnos a mí y a Cristina, Catamarca”, comenzó su alocución Fernández.

Asimismo, el Presidente electo se mostró feliz de estar presente en “la despedida de una inmensa Gobernadora”, como Lucía Corpacci: “Ella ha sido un modelo de conducta, porque expresa en cada una de sus actitudes la democracia. Y que esta plaza reciba el nombre de Alfonsín tiene que ver con eso. Lucía llegó al poder cuando nadie creía que el Justicialismo podía llegar, y le dio igualdad a Catamarca. Y por eso, en tu despedida vienen tantos catamarqueños a darte el aplauso que tanto te mereces, Lucía”.

No obstante, también se congració con la posibilidad de recibir al nuevo gobernador. “Raúl tiene un problema, porque le pusieron la vara muy alta con la gestión de Lucía, pero sé que lo va a hacer bien”, remarcó Alberto.

Para finalizar, resaltó el homenaje realizado a Raúl Alfonsín por parte de la gestión de Lucía Corpacci.

“Catamarca por vez primera le rinde homenaje a Alfonsín. Algún radical se enojará, pero Alfonsín fue más peronista que muchos compañeros. La verdad es que desde mi primer día de Presidente, voy a recordar esas enseñanzas de Alfonsín. Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia y debates. Hay que abrir fronteras y las puertas para que entre todos los argentinos pensemos cuál es la forma de ponerle fin a la pobreza que hoy vivimos en Argentina. Así gobernaré, con mi cabeza abierta, con la mano tendida para todos los argentinos. Cuando mi mandato terminé, los argentinos celebraremos 40 años de democracia y será un día en el que yo espero haber cumplido con los argentinos. Porque con la democracia se cura, se educa y se come. Vamos Argentina, vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar con la pobreza, con el hambre. Gracias Lucía y Catamarca”, finalizó.

La participación de Fernández en esta inauguración se suma a las frecuentes menciones y referencias al primer presidente de la recuperación democrática y figura ineludible en la historia de la UCR.

El acto contó con la participación de numerosos militantes y agrupaciones partidarias y adherentes al Frente de Todos.

La obra

El Parque Urbano “Raúl Ricardo Alfonsín”, ubicado en avenida Güemes casi esquina con avenida Colón, cuenta con una superficie de 35.000 m2, y tiene como uno de sus objetivos brindar un pulmón verde a ese sector de la ciudad.

El lugar brindará una pista de skatepark, cancha para vóley y básquet, cancha de fútbol 5 de césped sintético con cerramiento perimetral, 2 canchas de bochas con cerramiento perimetral, tres áreas de juegos para niños y zonas de ejercitadores deportivos.

Además, el espacio cuenta con una batería de sanitarios públicos para mujeres, varones y personas con discapacidad motriz.

Las actividades diversas planteadas en este nuevo parque urbano están vinculadas a la participación de todos los sectores de la sociedad, por lo cual el nombre del presidente Raúl Alfonsín, es un homenaje a su histórico rol protagonista de la vuelta de la democracia a la República Argentina.

La obra fue llevada adelante por el Ministerio de Obras Públicas y contó con la colaboración de la Municipalidad de S.F.V.C. Es la última obra inaugurada por Lucía antes de dejar el Gobierno provincial.