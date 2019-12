Una marea celeste y blanca despidió a Macri: "Vamos a defender lo que logramos"

Ante miles de personas, el presidente Mauricio Macri despidió su mandato en Plaza de Mayo. "Vamos a defender las cosas que hemos logrado", dijo durante el masivo acto de apoyo, acompañado por la primera dama, Juliana Awada, y el Miguel Pichetto.

"Gracias, queridos argentinos, por estar hoy acá", fue lo primero que dijo Macri, y agregó: "Este corazón ya es más de ustedes que mío. Gracias por acompañar estos cuatro años de transformaciones. Gracias porque han entendido que todos tienen que ser protagonistas. Una mención especial para las mujeres que se han movilizado estos años. Están más presentes que nunca".

El mandatario saliente agregó: "Los miro, los siento, los escucho y lo único que hago es reconfirmar de qué estamos hechos los argentinos: de puro corazón y fuerza. Son momentos de emociones muy distintas y las compartimos. Sentimos tristeza por no poder seguir trabajando en esas reformas del país. No tenemos que estar angustiados, será un paso más de aprendizaje y crecimiento porque estamos acá todos juntos".

"Para mí es una inmensa alegría ver que hemos juntados tantos argentinos que quiere cambiar la historia. Somos cada vez más los que vemos las cosas de otra manera. Somos muchos y estamos cada vez más juntos para defender la argentina si alguno quiere abusar", dijo.

Luego le habló a su sucesor, Alberto Fernández, y dijo: "Él puede confiar de que después de mucho tiempo va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva".

"La democracia, la calidad institucional y nuestras libertades. Todos los argentinos queremos colaborar y salir adelante, pero no son negociables nuestras libertades. Queremos una Justicia independiente, que se base en las pruebas y no en los discursos políticos", pidió el mandatario y agregó: "Tenemos que cuidar para que no roben, estafen o vuelvan a descuidar a nuestra argentina. Eso depende de cada uno de nosotros que debemos cuidar nuestras libertades".

Macri agregó: "Tenemos la fuerza de gente de paz que rechaza la violencia, pero no se va a dejar llevar por delante. Quiero decirles un mensaje a todos los jóvenes. Que participen, que sean protagonistas, que no tengan vergüenza en expresar sus opiniones. Necesitamos la fuerza, el coraje y la innovación de los jóvenes".

"Gracias a todos ustedes por tanto amor, convicción. Gracias al equipo de gobierno que me acompañó. Gracias a mi mujer por siempre estar. A mis hijos y mis amigos. A Miguel, que llegó sobre el final, pero es un baluarte", dijo el presidente y cerró: "Estamos más juntos que nunca y comprometidos que nunca. Estamos acá por la república y el respeto de las leyes. Gracias, hasta pronto, porque esto recién comienza. Gracias, los amo con locura".