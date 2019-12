Fernando Carlos fue despedido de ESPN: "Necesito trabajar, tengo una familia atrás"

Fernando Carlos fue desvinculado de ESPN, luego de que las autoridades del canal decidieran de forma sorprevisa no renovarle el contrato.

Su contrato vencía el 31 de diciembre pero en una reunión este martes que él creyó que era de producción, le comunicaron la noticia y le pidieron que se retirara en el momento. Estuvo siete años en el canal.

"Yo no tenía dudas de que iba a seguir. Me preparé para ir a la reunión con propuestas, incluso estuve averiguando cuánto habían pedido otros compañeros para saber qué números manejaban para continuar y cuando llego a la reunión me dicen que no me iban a renovar", comentó en una entrevista con Toda Pasión. El periodista detalló que ante la sorpresa, les dijo que ese mismo día tenía un programa para hacer. La respuesta fue implacable.

"Me dijeron que no importaba, que me iban a pagar el mes entero, pero me tenía que ir en ese momento, que el contrato se interrumpía en ese instante, que seguramente los abogados me iban a llamar en las próximas horas. No me dieron oportunidad de nada. Así que fui al locker apenas pude agarrar mis camisas, me despedí de mis compañeros y me fui de ESPN", contó.

Según su relato, la excusa fue que "tenían que achicar". Ahora, con un fin de año sin empleo, Carlos busca trabajo.

"Estoy triste, golpeado porque me siento útil y activo. Necesito trabajar, así que tengo el volumen del teléfono bien alto. Tengo una familia atrás, un hijo, así que hay que seguir. Tampoco ayuda la situación de los medio y el país, y tampoco la época del año. Quiero y necesito trabajar", se lamentó.

Rating Cero